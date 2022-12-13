Kışın bağışıklık için 5 temel besin grubu tüketilmeli

Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Dyt. Barış Yüksel, kış aylarında bağışıklığımızı güçlendirecek besinler hakkında açıklamalarda bulundu.

Her mevsim ve dönemde bağışıklığımızı yüksek tutmanın, hastalıklara karşı direncimizi artırarak bizleri koruyacağını dile getiren Dyt. Barış Yüksel, “Bu nedenle beslenmemizin 5 temel besin grubunu da içerdiğinden emin olmak bağışıklığa en büyük katkıyı sağlar” diye konuştu.

5 TEMEL BESİN GRUBU GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Günlük menülerimizde 5 temel besin grubunun bulunmasının oldukça önemli olduğuna değinen Dyt. Barış Yüksel, besin gruplarını şöyle sıraladı:

“Süt ve süt ürünleri,

Et, yumurta, bakliyat,

Ekmek ve tahıllar,

Sebzeler,

Meyveler.”

VİTAMİN VE MİNERAL ALIMI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Özellikle kış aylarında vitamin ve mineral alımının önemini vurgulayan Dyt. Yüksel, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için çok önemli olduğunu ifade ederek bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminleri şu şekilde sıraladı:

A vitamini:

Hayvansal besinler: Süt, peynir, yumurta, tereyağı, karaciğer, balık vb.

Bitkisel besinler: Greyfurt, portakal, havuç, balkabağı, ıspanak, brokoli vb.

B grubu vitaminleri:

Tahıl ürünleri,

Süt ve süt ürünleri,

Yeşil yapraklı sebzeler,

Et ve balık.

C vitamini:

Portakal

Mandalina

Domates

Vişne

Kızılcık

Rezene

Pancar

Ispanak

Marul

Brokoli

D vitamini:

D vitaminin temel kaynağı güneş ışığıdır. Bazı yağlı balıklar ve yumurta D vitamini içermesine rağmen, zengin içerikli kaynaklar değillerdir. Bu nedenle özellikle kış aylarında düşen D vitamini düzeylerini düzenli aralıklarla kontrol ettirerek takviye almak gerekebilir.

E vitamini:

Meyveler, meyve yağları, ve yağlı tohumlar,

Zeytin ve zeytinyağı,

Avokado ve avokado yağı,

Ceviz ve ceviz yağı,

Fındık ve fındık yağı,

Ayçiçek yağı vb.

Yeşillikler (Turp, roka, maydanoz, marul, tere vb.

YOĞURT KEFİR TÜKETİLEBİLİR

Bağışıklığı güçlendiren diğer besinlerden bahseden Dyt. Barış Yüksel, “Bağırsak florasını iyileştiren besinlerin öneminden bahsedebiliriz. Bunlar probiyotik içeren yoğurt ve kefir gibi besinlerdir. Bu besinlere diyette yer vermek gerekir. Yine vücuttaki hasara karşı koruyucu etki gösteren anti-inflamatuar özellikli, zerdeçal ve zencefil gibi bazı baharatları beslenmemize ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Su tüketiminin altını çizen Dyt. Yüksel “Vücut ısısını dengede tutabilmek, toksinleri atabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Özellikle kış aylarında azalan sıvı alımına dikkat etmeliyiz. Bu nedenle her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

HAREKET ETMEYİ UNUTMAYIN

Spor yapmanın önemini de hatırlatan Dyt. Yüksel, “Zinde bir vücut ve güçlü bir bağışıklık için Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda haftada en az 150 dakika orta şiddette bir fiziksel aktivite yapmak gerekmektedir. Bağışıklığı güçlendirmek için aldığınız takviyelere de dikkat etmekte fayda vardır. Bu yüzden doktorunuzun veya diyetisyeninizin önerileri doğrultusunda takviye kullanmaya dikkat etmeyi unutmayın” diyerek sözlerini noktaladı.