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KISA BOY TARİH OLUYOR!

Çocukluk çağında geçirilen hastalıklar, beslenme bozukluğu gibi nedenlerle boyu kısa kalanlar ve uzama sorunu çekenler artık tek bir ameliyatla en az 13 santime kadar uzayabiliyor.

KISA BOY TARİH OLUYOR!

Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhanbu ameliyatları gerçekleştiren iki çok değerli doktorumuz.  Dünya’da bir örneği daha bulunmayan Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezi’ni  bu amaçla kuran doktorlarımız başarılarıyla adından söz ettiriyor. Dünya’da tek olan bu merkez, Dünya’nın her yerinden  bu nedenle operasyona gelen hastalara kozmetik boy uzatma imkanı sağlıyor. 

Boy uzatma ameliyatından sonra hastaların ihtiyaç duyduğu fizik tedavi, diyetisyen, rehabilitasyon ve konaklama gibi hizmetleri de bünyesinde bulunduran merkez, oldukça  büyük bir   talep görüyor. Bugüne kadar yüzlerce  kozmetik boy uzatma ameliyatı yapmış olan Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, dünya genelinde birçok ülkeden, (Japonya, ABD, Tüm Avrupa, Endonezya gibi ) gelen hastalarının ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda   böyle bir merkez kurarak Türk Tıp tarihinde de bir ilkin sahibi oldular.  İleri teknoloji cihazları ile yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olan  Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezi  aynı zamandasağlık turizmi anlamında da ülkemize büyük bir değer ve katkı sağlayan çok önemli bir sağlık merkezi oldu. 

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