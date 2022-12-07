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KIŞ MEVSİMİNDE VÜCUT DİRENCİNİ KORUMAK İÇİN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Kış mevsimin gelmesiyle beraber hava sıcaklıklarında ki ani düşüşler vücut direncini etkiliyor. Kış mevsiminde en sık görülen gribal enfeksiyonlar, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesinden dolayı daha hızlı ve fazla kişiye bulaşabiliyor. Soğuk havalarda hastalıklarından korunmak ve vücut direncini artırmak için sağlıklı beslenmek ilk kural. Renkli beslenmek, mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek, bol sıvı alımı gibi küçük adımlarla bağışıklığınızı güçlü tutabilirsiniz.

SAĞLIK 07.12.2022, 16:48
KIŞ MEVSİMİNDE VÜCUT DİRENCİNİ KORUMAK İÇİN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümünden Dyt. Aslı Ortakçı ‘kış mevsiminde vücut direncini korumak için sağlıklı beslenme önerilerini’ sizler için yazdı. 


 

Mevsiminde renkli beslenin. 

Gün içinde farklı renkte sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenme planı ile antioksidan zengini A, C ve E vitamini almak vücudun güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmaktadır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi de önemlidir. 

Omega-3 gibi sağlıklı yağlar bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Haftada 2 kez balık tüketilmesine özen gösterilmeli. Özellikle D vitamini yönünden zengin hamsi ve somon gibi balıkların tüketilmesi daha çok önerilmektedir. Balığın yanı sıra diğer omega-3’den zengin olan avokado, ceviz ve keten tohumu da bağışıklığı güçlendirmekte etkin rol oynuyor.


 Bol su tüketimine önem verin. 

Havaların soğuması ile birlikte genelde su tüketiminde bir azalma yaşanmaktadır. Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin (zararlı öğeler) atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Suyun içerisine daha kolay ve zevkle içmesini sağlayacak; çubuk tarçın, limon kabuğu, salatalık gibi aroma veren besinler ilave edilebilir.

Bağışıklık için probiyotik tüketin.

 

Gün içinde mutlaka 1 kâse yoğurt ya da 1 bardak kefir tüketmeye çalışın. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka tüketilmelidir. Kilo kontrolü açısından ara öğün olarak da tüketilebilir.

Bitki çayları tüketin. 

Havaların soğuması ile birlikte salep, sıcak çikolata gibi kalori ve şeker içeriği yüksek içeceklerden uzak durmak gerekir. Bunların yerine günde 2 bardak bitki çayı içmek daha doğru bir davranış olacaktır. Bitki çayı olarak; yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu çayı tercih edilebilir. Bitki çayların içerisinde bulunan fenolik bileşikler bağışıklık sisteminize de güçlendirecektir.

Yeterli ve düzenli uykuya önem verin.

Vücut direncinde önemli rol oynayan başka bir etken ise yeterli ve düzenli uykudur. Yetersiz uyku bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar bu yüzden 7-8 saat yeteri kadar uyumak bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

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