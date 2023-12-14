Kış Güneşi de Alerjiyi Tetikliyor

Herkes için hayat kaynağı olan güneş ışınları sağlığımız için gerekli ve yararlı olsa da bazı zararlı etkileri de mevcut. Kışın bile! Güneş alerjisi sadece yazın görülmüyor. Güneş alerjisi olan bireylerde kış güneşi de olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle güneş kremlerini yaz kış ayırt etmeden kullanmak önem taşıyor. Güneş ışınlarına maruziyet ile ortaya çıkan ya da alevlenen hastalıkların bazılarında bağışıklık sistemi rol oynar. Güneş kremleri, çeşitli kozmetik ürünleri veya ilaçların güneş ışınlarının etkisi ile alerjik reaksiyon oluşturma özelliği kazanması ile oluşan fotokontakt dermatitin bu grupta yer aldığını ifade eden Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pınar Gökmirza, “Normalde alerji yapmayan bir kremin güneş ışığı altında kaşıntı ve egzemaya yol açması buna örnek olarak verilebilir. Çeşitli turunçgiller, incir, maydanoz, havuç gibi bazı besinler ile çeşitli otların deriye teması sonucunda oluşan kaşıntı ve kızarıklık ortaya çıkar. Fototoksik dermatit olarak adlandırılan durumda ise bu besinlerin içeriğindeki bazı maddelerin güneş ışığı etkisi ile deride hücre hasarı oluşturması söz konusudur. Güneş ışınlarının etkisi ile vücudun kendi yapı taşı olan proteinlerine karşı gelişen alerjik reaksiyonlar da görülebilir” dedi.

Polimorf ışık erüpsiyonu ve güneş ürtikerinin bu gruptaki reaksiyonlar olarak en sık görülenleri olduğunu ifade eden Gökmirza, “Güneş ışınları var olan alerjik egzemada alevlenmeye de yol açabilir. Bu durumların güneş yanığı ile karıştırılmaması önemlidir. Güneş yanığı; güneş ışınlarına aşırı maruziyet sonucunda herkeste görülebilir. Bahsettiğimiz durumlar ise güneş ışığına maruziyetin süresinden bağımsız olarak sadece duyarlı bireylerde görülür. Güneş yanığından farklı olarak güneşe maruz kalan alanlar dışında giysiler ile korunmuş alanlarda da görülebilir. Alerji uzmanı tarafından yapılacak ayrıntılı değerlendirme bu hastalıkların tanı ve tedavisi için en önemli basamak olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.