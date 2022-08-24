Kırşehir'de 'aile diş hekimleri' çocuklar için mesaiye başladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Hüdayar Mete Buhara, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak aile diş hekimliği uygulamasıyla ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Buhara, erken çocukluk döneminde ağız sağlığı bilincinin oluşturulması hedeflenen uygulama ile daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Uygulama sayesinde uzun vadede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan merkez ve hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Buhara, "İleri seviye tedavilerin oluşturduğu yüksek maliyetler de önlenecek. Uygulama, ülkemiz geneline 2023 yılı içinde yaygınlaştırılacak. Aile diş hekimliği uygulaması ile ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde bulunan 2-12 yaş grubundaki çocuklarımızın muayenesi, koruyucu tedavileri, takipleri il ve ilçelerimizde görevli toplam 8 diş hekimimiz tarafından yapılacak." ifadesini kullandı.