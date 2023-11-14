Kiloyu korumak mümkün

Diyetisyen Seda Yağız, günümüzde birçok kişinin obezite ile mücadele ettiğine dikkati çekerek, bireylerin kilolarını nasıl koruyabileceklerini mutlaka öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

- “DİYET YAPIYORUM, KİLO VERİYORUM FAKAT HEMEN GERİ ALIYORUM”

Günümüz dünyasında sedanter yaşamın artmasıyla birlikte kilo artışı kaçınılmaz duruma geldi. Uzmanlar bu nedenle obezitenin artık çocukluk ve ergenlik döneminde dahi başlayabildiğini dile getiriyor. Altınbaş Üniversitesinin Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan 100 Kitap serisinden çıkan “Leziz Diyet Mutfağı” kitabı yazarlarından Diyetisyen Seda Yağız da kitabın lansman töreninde, günümüzde birçok kişinin obezite ile mücadele ettiğine dikkat çekti. Kilo vermek isteyen bireylerin sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, “Bir süre beslenme düzenini değiştirip, egzersizi arttırarak kilo kaybediliyor. Fakat verilen kilonun korunmasında da bir o kadar zorluk çekiliyor.” diyerek oysa verilen kiloların korunmasının mümkün olduğunu anlattı.

“Sık kilo alıp vermede vücuttaki inflamasyon artıyor”

Diyetisyen Seda Yağız’a göre sağlık açısından en önemli husus, kilonun verilmesinden çok geri alınmaması. Kilonun sürekli verilip alınması durumunda vücutta inflamasyonun arttığına işaret eden Seda Yağız, bunun da bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve buna bağlı olarak çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin artmasına neden olduğunu söyledi. Yağız, bireylerin kilolarını nasıl koruyabileceklerini mutlaka öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

“Beslenmede sürdürülebilirlik önemli”

“Sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarını edinin’’ tavsiyesinde bulunan Yağız, kilonun birçok faktörden etkilendiğine değindi. “Doğduğumuz şehir, yaşadığımız kültür, çocukluktan gelen alışkanlıklarımız, ailemiz, çevremizdeki arkadaşlarımız, çalıştığımız ortam, uyku düzenimiz, stres yükümüz, değişken duygu durumlarımız, kan değerlerimizdeki eksiklik veya fazlalıklar, genetiğimizdeki hastalıklar, gün içerisindeki hareket durumumuz gibi durumlar önemli faktörler.” dedi. Bir uzman eşliğinde yapılacak tetkiklerden sonra en doğru beslenme şeklinin belirlenerek bu yola çıkılmasını söyledi. İnsanların öncelikle kendi vücutlarına en uygun beslenmeyi öğrenmelerini öneren Yağız, sağlıklı kilo korumanın püf noktalarını anlatı.

“Lezzetli diyet, geleneksel Türk Mutfağı ile mümkün”

Yağız, diyetin sıkıcı ve lezzetsiz olduğu algısı nedeniyle pek çok kişinin kilosunu koruyamadığını gözlemlediklerini kaydetti. Lezzetli diyetin, geleneksel Türk Mutfağı ile mümkün olduğunu göstermek için Şef Rıza Belenkaya ve obezite ile mücadelede yeni yöntemler geliştiren Cerrah, Prof. Dr. Turgut İpek ile birlikte “Leziz Diyet Mutfağı” Kitabını hazırladıklarından bahsetti. Amaçlarının kişilere hem lezzetli bir diyetin yapılabildiğini gösterebilmek hem de farkındalık yaratarak diyet süreçlerini desteklemek olarak özetleyen Yağız, 10 madde de kiloyu korumanın sağlıklı püf noktalarını açıkladı.