Kilo vermenize engel 5 besin

Fazla kilolar ve bu kilolardan kurtulmak günümüzdeki en büyük problemlerden biri haline geldi. Hareketsiz yaşam sürmek veya kötü beslenme bu kiloların oluşmasının en baş sebeplerinden biridir. Peki günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz sağlıklı olarak düşünüp kilo verme konusunda sizi oldukça zorlayan yiyecekler nelerdir ? Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında bilgiler verdi.

KIZARTMA

Lezzetiyle herkesin hayran olduğu kızartmalar hem sağlığın hem de kilo vermenin en büyük düşmanı. Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur. Bu da kolesterolü artırır ve vücutta yağ oranınızın artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur. Kilo vermeyi

kolaylaştırmak için kızarmış ve yağlı besinler yerine haşlanmış besinleri tüketmeniz önerilir.

BEYAZ UN

Beyaz un içeren gıdaları tükettiğinizde kan şekeriniz ani yükseleceğinden daha hızlı acıkmanıza neden olur. Bu durum da gün içerisinde daha fazla kalori almanıza yol açar ve doyma hissinizi azaltır. Kilo vermek isteyenlerin beyaz un içeren ekmek, kek, börek, pasta gibi besinlerden uzak durması gerekir.

Günlük beslenmemizde çavdar, tam buğday, tam tahıl, kepek veya yulaf unlarını tercih ederek kilo verme sürecinize destek olabilirsiniz.

TUZ

Türkiye’de günlük ortalama tuz tüketimi 18 gram! İhtiyacımız ise sadece 5 gram. Gün içerisinde aşırı miktarda tuz tüketiyorsanız vücudunuzda ödem oluşumuna neden olabilirsiniz. Bu yüzden kilo verme sürecine yardımcı olmak adına günlük alınan tuz miktarını sınırlamanız gerekir. Gizli tuz içeren salamura, salam, sucuk, sosis, cips gibi besinleri de hayatınızdan çıkarmanız ödem oluşumunu azaltıp kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

ŞEKER

Şekerin fazlası vücudumuzda karaciğer tarafından yağ olarak depolanır. İdeal bel ölçüsünün üzerinde olan ve göbek bölgesinde yağlanma olarak bilinen elma vücut tipli bireylerin fazla şeker tükettiği yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Fazla şeker tüketimi insülin salınımını arttırdığından bölgesel yağlanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden günlük beslenmemizde basit şeker alımından kaçınmalı bunun yerine kompleks karbonhidrat kaynaklarından faydalanmalısınız.

ASİTLİ İÇECEKLER

Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker, insülin salgılanmasını arttırır ve kan şekerinde düzensizliklere yol açar. Gün içerisinde asitli içecekler çok tüketildiğinde kişide halsizlik, hızlı acıkma, daha fazla şekerli ve gazlı içecek tüketme isteği ve tatlı krizlerini kontrol edememe gibi sorunlar görülmeye başlanır. Asitli içecekler yüksek dozda fruktoz ve glukoz şurupları içerdiklerinden kalp hastalıkları, diyabet gibi metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Bu süreçte maden suyu, ayran, şekersiz ev yapımı limonata gibi içecek tercihlerini benimseyerek asitli içecekleri hayatımızdan çıkarabiliriz.