Kazaların %25'i evlerde gerçekleşiyor!

Hayatın her alanında güvenlik insan hayatı için büyük önem taşıyor. Sokakta, işte, okulda ya da evde, güvenlik tedbirleri alınmadığı takdirde görünen ya da görünmez kazalar oldukça riskli sonuçlar doğurabiliyor. Kimi kazalar ölümle bile sonuçlanabiliyor. Gündeme fazla gelmese de en çok ev kazaları insan hayatını tehlikeye sokuyor. İstatistiklere göre ev kazaları sıklık ve ölüm oranları açısından iş ve trafik kazalarından sonra geliyor. Türkiye'deki ölüm sıralamasında, ev kazası sonucu ölümler 4. sırada yer alıyor. Araştırmalara göre, tüm kazaların %18-25’ini yine ev kazaları oluşturuyor. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kayıtlarına göre de 1-4 yaş grubu çocuk ölüm nedenleri arasında, ev kazaları yine 4. sırada bulunuyor.

Çeyrek asrı aşan süredir insan odaklı ve yaşama değer katan teknolojilerle üretim gerçekleştiren Silverline evde güvenli yaşamı her zaman önceliğine aldı. Yenilikçi tasarımlar ve çevreye duyarlı ankastre ürünlerle mutfakları güvenli ve şık ortamlara dönüştüren Silverline, ev kazalarının ciddiyetine duyarlı kalarak ‘Güvenli Yaşam Kitapçığı’ hazırladı. Silverline Ankastre’nin tüketicisiyle ücretsiz olarak paylaştığı ‘Güvenli Yaşam Kitapçığı’nda evin tüm alanlarında oluşabilecek kazalara karşı alınacak tedbirleri sıralıyor. Kitapçık içinde ev kazalarının tipleri ve tehlike kaynakları, mutfak, banyo, çocuk odası, banyo ve balkonlarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler detaylı olarak yer alıyor. Ayrıca küçük yaşta çocuğu olan ebeveynler düşünülerek çocuklar için alınacak tedbirler de ayrı olarak işleniyor. Çocuklar için evde güvenliğe dikkat çekecek eğlenceli bulmacaların ve boyama etkinliklerinin de yer aldığı kitapçıkta evde yaşanacak tehlikelere karşı ilk yardım uygulamaları da anlatılıyor.

Mutfak Kazalarının Farkında ol, Hazırlıklı Ol

Kitapçığın dikkat çeken bölümlerinden biri de mutfak kazaları bölümü. Ev içinde yoğun zaman geçirilen mutfaklarda kullanılan kesici aletler, sıcak ortam, gazlı veya elektrikli ısıtma cihazlarının her biri ayrı bir tehlike kaynağı olabiliyor ve bu yüzden ev kazalarının en fazla olduğu alanlar olarak öne çıkıyor. Silverline mutfaklarda güvenlik adına dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor;

Mutfaklarda en çok dikkat edilmesi gerekenler fırın ve ocaklar. Güvenlik açısından öncelikle ürün alırken olası bir sorun durumunda cihazların hangi fonksiyonlara sahip olduğunun sorgulanması ve otomatik güvenlik fonksiyonlarına sahip cihazların tercih edilmesi son derece önemli.

Ocak ve fırının sorunsuz ve düzgün bir şekilde çalıştığına emin olunmalı. Bunlar eğer gazla çalışıyorsa herhangi bir gaz kokusu duyulması halinde ürün kullanıma kapatılmalı ve hemen yetkili servisle irtibata geçilmeli.

Gaz kesme emniyeti olan cihazlar tercih edilmeli.

Ocaklarda yüzeylerden kaynaklı yanma riskleri için yanarken yüzey el yakmayan indüksiyon ocaklar tercih edilmeli.

Mutfaklarda ocak yakınında ısıya dayanıklı tezgah kullanılmalı.

Isınan fırın camları için özel güvenlik bariyeri kullanmalı. Isıya dayanıklı camlar tercih edilmeli. Temperli cam (el kesmeyen, patlamayan) kullanılmalı.

Çalışma alanına gölge düşmeyecek şekilde aydınlatma sistemi bulundurulmalı. Ocak üstü davlumbazlarda aydınlatma fonksiyonu olan ürünler tercih edilebilir.

Davlumbaz ve aspiratörde yağ birikimine izin verilmemeli. Kolay temizlenen ve havayı iyi temizleyen ürünler tercih edilmeli.

Ürünlerde bulunan pilot ışıkların düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.

Özellikle Mutfaklarda Çocuklar İçin Güvenlik Önlemlerine Dikkat Edilmeli

Ev çocukların yaşam alanı ve onlar içine keşfedilecek çok şey var. Meraklı olmaları ve tehlike kaynaklarını bilmemeleri onları her türlü kazaya açık hale getiriyor. Bu açıdan bütün riskler yok edilemese de basit önlemler alınarak güvenli bir ortam oluşturulabilir.

Pişirme esnasında ısınan tencere kulpları dikkatli tutulmalı. Çocukların tencerelerde bulunan kapakları açmaya çalışmaları ya da içlerine bakmak istemeleri üzerlerine yiyeceklerin dökülmesine ve onların yanmasına neden olabiliyor. Bu açıdan tencereler çocuğun uzanamayacağı duvara yakın kısımda kullanılmalı. Tencerelerin sap kısımları da arka tarafa çevrilmeli.

Fırın kapaklarını açmaya çalışmaları en sık rastlanan kazalardan bir tanesi. Ocak, fırın ve ocak bariyeri için çocuk kilidi olan ürünler kullanılmalı.

ü Mutfak dolaplarında çekmece kilitleri kullanılarak çocukların bıçak, çatal gibi delici ve kesici nesnelere ulaşmasına engel olunmalı. Bu önlem aynı zamanda parmak ve el sıkışması tehlikesi içinde önleyici olacaktır.

ü Kapı tutucular ve parmak koruyucular aynı şekilde parmak ve el sıkışması riskini ortadan kaldırır.

ü 1 yaş sonrasında düğmeleri çevirme yetisi gelişen çocuklar mutfakta yalnız bırakılmamalı. Düğmelerle oynamasına izin verilmemeli.

ü Çocukların ulaşabileceği yerlerde kibrit, çakmak gibi nesneler bulundurulmamalı.

ü Yemekler mutlaka ocağın arka gözlerinden birinde pişirilmeli. Tencere, tava ve çaydanlık saplarının çocuğun ulaşabileceği yönde olmamasına dikkat edilmeli. Duvar tarafına dönük olmalı.

ü Isıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişleri kullanım sonrası prizlerden çekilmeli.

ü Evde gaz kullanılıyor ise, uygun yerlere gaz detektörleri taktırılmalı. Havalandırma fonksiyonları kontrol edilmeli.

ü Temizlik malzemeleri ve mutfakta kullanılan deterjanlar çocukların ulaşamayacağı ve kilitli dolaplarda tutulmalı. Güvenli kapaklı olan ve kilit sistemi olan ambalajlar tercih edilmeli.

ü Çocukların ulaşabileceği yerlerde kibrit, çakmak gibi nesneler bulundurulmamalı.

ü Bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı kapakları açık tutulmamalı.

ü Solunum yoluna kaçabilecek fındık, fıstık, leblebi, şeker gibi yiyecekler ve küçük parçalı oyuncaklar çocuklardan uzak tutulmalı.

ü Sıcak sıvıları bebek kucaktayken kesinlikle taşınmamalı.

ü Mama ve sıvılar mikro dalgada ısıtılmamalı. Çocuğa verilmeden önce gıdaların sıcaklığı mutlaka kontrol edilmeli.

Ev kazaları tahmin edilebilir ve önlenebilir. Farkında olunması, tehlike kaynaklarının gözlenmesi ve hazırlıklı olunması belki ölümle sonuçlanabilecek kazaların önüne geçer.