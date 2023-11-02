Katarakt ve Görme Kusurları Tek Operasyonla Tedavi Ediliyor!

Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti.

Covid19 nedeniyle herkesin maske taktığı günümüzde gözlük kullananların camlardaki buharlaşma nedeniyle sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Dr. Selim, trifokal göz içi lenslerin bu soruna da çare olabildiğini kaydetti.

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