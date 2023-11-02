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Katarakt ve Görme Kusurları Tek Operasyonla Tedavi Ediliyor!

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Katarakt ve Görme Kusurları Tek Operasyonla Tedavi Ediliyor!
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, trifokal göz içi lenslerinin hem katarakt hem d

Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti.

Covid19 nedeniyle herkesin maske taktığı günümüzde gözlük kullananların camlardaki buharlaşma nedeniyle sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Dr. Selim, trifokal göz içi lenslerin bu soruna da çare olabildiğini kaydetti.

BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR

Operasyon hakkında da bilgi veren Op. Dr. Sedat Selim, şunları söyledi: “Göz numaralarından kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor. Refraktif lens cerrahisi uzman hekim gözetiminde uygulandığında başarılı sonuçlar veriyor. Hastanın gözlüksüz bir yaşama başlamasını sağlıyor. Her bireyin göz yapısı farklı olduğu için trifokal lens kullanmaya uygun olmayabilir. Eğer kişide glokom, göz tembelliği diyabeti

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