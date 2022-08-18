Karındaki şah damarı yırtılan gurbetçi, Türk doktorların operasyonuyla sağlığına kavuştu

Otomobiliyle ailece Almanya'dan memleketi Elazığ'a gelen ve kronik böbrek hastalığı da olan 3 çocuk babası Gündeş'in bir süre önce karnında ağrı ve sancı başladı.

Bu ağrıların yolculuktan ya da böbrekten kaynakladığını düşünen Gündeş, karın ağrısı şiddetlenince Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden Kalp Damar Cerrahi Doç. Dr. Ümit Arslan'a başvurdu.

Tetkiklerde, karın içindeki şah damarında baloncuk ve yırtık tespit edilen Gündeş, Arslan ve ekibince acil ameliyata alındı.

Gündeş, Türk doktorların erken teşhis ve yaptıkları başarılı ameliyatla hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu.