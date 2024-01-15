Karda düşmemek için 6 öneri

Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı nedeniyle kaygan zeminin düşme ve yaralanmalara davetiye çıkardığını ve yürürken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Şanel karlı zeminde yürürken dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri paylaştı.