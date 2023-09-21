Kapalı kalp ameliyatı sonrası cinsellik yasak değil

“‘Kalp ameliyatı’ kelimeleri dahi kişide ciddi bir strese neden olabiliyor” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz, “Ameliyatın ağırlığı, işlemler ve iyileşme süreci bir de kullanılan ilaçlar derken özellikle erkek hastalarda ameliyat sonrası cinsel sorunları da beraberinde getirebiliyor. Toplumsal tabulardan dolayı da birçok hasta bu sorununu dile getiremeyip bu sorunuyla yaşamak durumunda kalıyor. Bu noktada kapalı kalp ameliyatı olabilmesi hastada ciddi anlamda motivasyon yaratarak, cinsel sorunların daha az görülmesini sağlıyor. Yine de kalp ameliyatı sonrası hastalara bu konuda mutlaka bilgilendirme yapılmalı” diyor.

Göğüs kemiğinin kesilmemesinin avantajı

Kalp hastalığı olan kişilerdeki cinsel aktivite ile ilgili ana mesele, hastanın güvenliğidir. Göğüs kemiği kesildiği için ve ameliyattan dolayı kısmen depresyonda olan hastada, bütün bunlar cinselliğin önünde bir engelmiş gibi durur. Göğüs kemiğinin normal ameliyatlar sonrası iyileşme süreci 2-6 ay sürmekte iken kapalı kalp ameliyatlarında böyle bir süreç yoktur. Dolayısıyla kapalı kalp ameliyatları ile birlikte ameliyat sonrası cinsel sorunlar minimize hale gelmiş olur.

İki kat merdiven çıkmayla eş değer

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz, “Çoğu hasta cinsel aktivite sırasında kalp krizi geçireceğinden endişe eder. Halbuki ilaçlarını düzenli kullanan ve şiddetli yakınmaları olmayan bir hastada cinsel aktivite sırasında kalp krizi riskindeki artış son derece nadirdir. Cinsel aktivite fiziksel olarak; iki kat merdiven çıkma, yürüyüş, hafif ev işleri yapmayla eş değerdir. İlave olarak riski arttıran endişe, korku ve yabancı partner gibi faktörler, kişiden kişiye göre değişir” diyerek bilgilendiriyor.

Doktora danışmadan ilacınızı bırakmayın!

Kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar, yakınmaları azalttığı, ömrü uzattığı halde cinsel aktivite için olumsuz etkilere yol açabilir. Doktorun hastaya uygun olan tedavi değişikliğini yapması durumunda bu olumsuz etkiler kaybolabilir. Ancak hasta sadece optimal cinsel aktivite amacıyla doktoruna danışmadan hiçbir ilacını kesmemelidir. Doktor tavsiyesi dışında ilaç veya takviye gıda kapsamındaki ilaç gibi kutulu haplara karşı da dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir nedenle içeriği ve aktif madde miktarı bilinmeyen bitkisel destek tabletleri alınmamalıdır.

"Çoğu zaman hiçbir sebep olmadan da hastalarda cinsel isteksizlik olabilir" diyen Prof. Dr. Hayati Deniz, "Kalp krizi geçiren hastaların neredeyse üçte birinde ortaya çıkan depresyon buna sebep olabilir. Çoğu hastada zaman, buna en iyi ilaçtır. Birkaç ay içinde hastanın genel ruh halinde düzelmeye bağlı olarak bu isteksizlik ortadan kalkabilir" diyerek hastaların endişe etmemeleri ve doktorlarıyla iletişim halinde olmaları gerektiğini belirtiyor.