KANSERİN 7 BELİRTİSİNE DİKKAT !

1. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı: 3 hafta veya daha uzun süredir öksürüğünüz varsa, balgamdan kan geliyorsa doktorunuza başvurunuz

2. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler: Karın ağrısı, büyük abdestte kan görme, sebebi bilinmeyen ishal veya kabızlık, mide ağrısı, şişkinlik gibi şikayteler 3 hafta veya daha uzun sürüyorsa, 65 yaş üstü demir eksikliği anemisi saptandıysa mutlaka doktorunuza başvurunuz

3. Kanama: İdrarda kan, adet dönemleri dışında vajinal kanama, menapozdan sonra kanama, rektal kanama, balgamda kan farkederseniz mutlaka doktorunuza başvurunuz

4. Kitleler: Memeleri, koltuk altlarını, kasıkları ve testisleri düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Elinize gelen kitle veya değişiklik farkettiğinizde mutlaka doktorunuza başvurunuz

5. Benler: Vücudunuzdaki benlerde şekil değişikliği, büyüme, düzensizlik, renk değişikliği, koyulaşma, kaşıntı, kabuklanma, kanama farkederseniz dermatolog muayenesi gerekmektedir.

6. Açıklanamayan Kilo Kaybı: Son 6 ay içerisinde istemsiz olarak kilonuzun %10'undanm fazlasını kaybettiyseniz mutlaka doktorunuza başvurunuz.

7. Aile Öyküsü: 2 veya daha fazla akrabanızda (anne-baba-kardeş) kanser öyküsü varsa sizin de kanser olma riskiniz yüksek olabilir.