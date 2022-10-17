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KANSERİN 7 BELİRTİSİNE DİKKAT !

Medikal Onkolog Doç.Dr.Nilay Şengül Samancı konu hakkında önemli bilgiler verdi. Kanser, her vücutta farklı birtakım belirtiler ortaya çıkarır. Vücudumuzdaki herhangi bir yeni veya endişe verici semptomun farkına varmak önemlidir. Çünkü kanser teşhisini erken koymak aynı zamanda tedavi şansını da arttırmak demektir.

SAĞLIK 17.10.2022, 11:34
KANSERİN 7 BELİRTİSİNE DİKKAT !

1. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı: 3 hafta veya daha uzun süredir öksürüğünüz varsa, balgamdan kan geliyorsa doktorunuza başvurunuz 

2. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler: Karın ağrısı, büyük abdestte kan görme, sebebi bilinmeyen ishal veya kabızlık, mide ağrısı, şişkinlik gibi şikayteler 3 hafta veya daha uzun sürüyorsa, 65 yaş üstü demir eksikliği anemisi saptandıysa mutlaka doktorunuza başvurunuz 

3. Kanama: İdrarda kan, adet dönemleri dışında vajinal kanama, menapozdan sonra kanama, rektal kanama, balgamda kan farkederseniz mutlaka doktorunuza başvurunuz 

4. Kitleler: Memeleri, koltuk altlarını, kasıkları ve testisleri düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Elinize gelen kitle veya değişiklik farkettiğinizde mutlaka doktorunuza başvurunuz 

5. Benler: Vücudunuzdaki benlerde şekil değişikliği, büyüme, düzensizlik, renk değişikliği, koyulaşma, kaşıntı, kabuklanma, kanama farkederseniz dermatolog muayenesi gerekmektedir. 

6. Açıklanamayan Kilo Kaybı: Son 6 ay içerisinde istemsiz olarak kilonuzun %10'undanm fazlasını kaybettiyseniz mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

7. Aile Öyküsü: 2 veya daha fazla akrabanızda (anne-baba-kardeş) kanser öyküsü varsa sizin de kanser olma riskiniz yüksek olabilir.  


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