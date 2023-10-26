​​​​​​​Kanserden değil geç kalmaktan korkun!

Belediye Binası Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen seminerde, Doçent Doktor Fatma Ümit Malya; kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserine dikkat çekerek, ‘kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun’ uyarısında bulundu.

Kadın personellerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde; ‘meme kanseri nedir, görülme sıklığı nedir, risk faktörleri nelerdir, hangi sıklıkla muayene olmalı ve hangi sıklıkla tarama testleri yapılmalıdır?’ gibi konularda ayrıntılı bilgi verildi.

Fatma Ümit Malya: Meme kanseri lenf bezlerine ve vücuda yayılabilir

Doçent Doktor Fatma Ümit Malya seminerde, ‘’ Meme kanseri; meme dokusu hücrelerinin anormal ve kontrolsüz çoğalmaya başlaması sonucu oluşan bir hastalıktır ve önce komşu dokulara sonra çevredeki lenf bezlerine ve vücuda yayılabilir. Her 8-10 kadından biri ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski taşır ve bu risk yaş ile beraber artar. Memede veya koltukaltında kitle, meme başında ve cildinde çekilme, ciltte portakal kabuğu görünümü, iyileşmeyen yara veya kabuklanma, meme başında kanlı akıntı olması, meme başında egzama tarzı kızarıklıklar meme kanseri belirtisi olabilir. 20-40 yaş aralığındaki her kadın, hiçbir şikayeti olmasa bile, 1-3 yıl aralığında meme kanseri taraması yaptırmalıdır. 40 yaş ve üstü kadınların ise yılda bir kez mamografi ve klinik meme muayenesi yaptırması gerekir’’ dedi.