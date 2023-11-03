Kan kanseriyle mücadelede erken teşhis ve tedavi için farkındalık büyük önem taşıyor

Kan kanserinin 100’den fazla alt türü arasında en fazla bilinenler arasında lösemi, lenfoma ve miyelom yer alıyor. Örneğin sadece İngiltere’de güncel verilerle kan kanseri ile mücadele eden yaklaşık 250 bin kişi bulunuyor ve her yıl 41 binden fazla kişiye kan kanseri teşhisi konuluyor.

Kan kanserinin çocuklarda da yaygın şekilde görülmesi, dünyadaki pek çok kurumun bu alanda çözüm geliştirmek için çalışmasını beraberinde getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) verilerine göre dünya genelinde her yıl tahminen 400 bin çocuk ve ergene (0-19 yaş) kanser teşhisi konuluyor. Konulan teşhislerde lösemi ve lenfoma gibi kan kanseri türlerinin sıklıkla görülmesi kan kanserinin neden çok önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu belirtilere dikkat

Kan kanserindeki görülen belirtilerin çoğu, evinizdeyken, genel sağlık durumunuzu incelerken tespit edebileceğiniz değişikliklerden oluşuyor. Bunlardan bazıları özellikle koltuk altı veya boyunda ele gelen büyük lenf nodu, nedeni bilinmeyen, açıklanamayan ateş, gece terlemesi, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, devam eden halsizlik ve yorgunluk, ciltte kendiliğinden ya da kolaylıkla meydana gelen kanama ve çürükler ile vücutta özellikle kemiklerde ve eklem yerlerinde ağrı olarak sıralanıyor. Bu durumlarda bir uzman doktora başvurulması öneriliyor.

“2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na destek veriyoruz”

Biyoloji ve teknolojinin gücünden yararlanarak tedavisi zorlu hastalıklara çözümler sunan Amgen Türkiye’nin Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020’de kanserden 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Kan kanseriyle mücadele için belirtilerin farkında olmanın son derece kritik olduğunu kaydeden Yeşilboğaz bu farkındalığın erken teşhis için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

“Kan kanserine yönelik farkındalığın artması için özel bir çaba sarf ediyoruz”

Amgen’ın onkoloji ve hematoloji alanlarında ilk biyoteknolojik tedavilerin üreticilerinden biri olduğunu kaydeden Amgen Türkiye Onkoloji ve Hematoloji İş Birim Direktörü Selim Özyılmaz ise şunlara dikkat çekti: “Kan kanseri dünyada en yaygın görülen kanser türleri arasında görülüyor. Özellikle pek çok kanser türünden farklı olarak çocuklarda da görülebiliyor olması, konuyu daha da hassas hale getiriyor. Bu nedenle, Amgen olarak kanserin de aralarında olduğu tedavisi zorlu hastalıklarla mücadele ederek dünya genelinde milyonlarca insan için çalışıyoruz. Global ölçekte diğer kanser türlerinde olduğu gibi kan kanserine yönelik farkındalığın artması için özel bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, web sitemiz ve sosyal medya platformları dahil tüm kanallardan gerekli bilincin oluşması için destek veriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 yılına kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan doğan ölüm oranlarını %25 azaltmak hedefi doğrultusunda yaptığı çalışmaları doğrudan destekliyor, kan kanseriyle mücadele için geliştirdiğimiz yeni tedavi seçeneklerini sunmaya da devam ediyoruz.”