Kalp yetmezliğinde demir eksikliğinin önemi

Kalp yetmezliği olan hastaların %50’sinde demir eksikliğinin görülmesi, çocuklarda ve yetişkinlerde balın iyileştiren gücü, kronik uyku bozukluklarının ağrı duyarlılığını artırması bültenin son sayısında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN iyileştiren gücü Abdi İbrahim’in Medikal Direktörlüğü’nce hazırlanan ve 2 hafta bir yayımlanan, “Bilimsel Gündem” bültenlerinin son sayısında, yine birbirinden faydalı bilgilere ve tıptaki son araştırmalara yer veriliyor.

Kronik uyku bozukluğu ağrıya duyarlılığı tetikliyor

“Bilimsel Gündem”in yeni sayısında, özetle şu içerikler yer alıyor:

Demir eksikliği kalp yetmezliğine zemin hazırlayabiliyor ve demir takviyesi sonrasında uzun vadede kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi bir azalma görülüyor.

Çocuklarda ve yetişkinlerde balın iyileştiren gücü bu haftaki “Bilimsel Gündem” bülteninde.

Uyku bozukluğu ağrı duyarlılığını a artırabiliyor.

Spotify ve YouTube’a da yükleniyor

Tıbbın popüler alanındaki tüm yeni gelişmelerin, sade, kolay anlaşılır ve bilgilendirici bir yapıda kamuoyu ile paylaşıldığı bültenler, 38 bin KVKK onaylı kişiye mail yoluyla iletiliyor. Tıp alanındaki gelişmelerin yanı sıra Türk ve yabancı bilim insanları hakkında da bilgi paylaşımı yapılan referans kaynak niteliğindeki bültenler, Abdi İbrahim web sitesinde yayımlanıyor. Bunun yanı sıra her yeni sayısı podcast formatında Spotify’a yükleniyor ve sonrasında bu podcastler Youtube üzerinden de paylaşılıyor.