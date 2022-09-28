Kalp sağlığını koruyacak 11 altın öneri

Medical Park Gebze Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, kalp ve damar hastalıklarını önlemek, risk faktörlerini kontrol altına almak ve kamuoyunun bu önemli sağlık sorununa dikkatini çekmek amacıyla her yıl 29 Eylül’de ülkemizde ve dünyada kutlanan Dünya Kalp Sağlığı günü sebebiyle uyarılarda bulundu.

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRALARDA

Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda yer alan bir hastalık gurubu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, “Kalp; dolaşım sisteminin merkezini oluşturan, hiç ara vermeden çalışan ve vücuda kan sürekli kan pompalama görevini yapan en önemli organlarımızdan birisidir. Kalp tüm vücuda ve hücrelere besin ve oksijen taşır. Kalp ve damar sağlığının bozulması vücudun hayati fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR

Vücudumuzdaki dolaşım sisteminin en önemli iki parçasını kalp ve ondan çıkan damarlar oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, “Kalbi besleyen atardamarların tıkanması kalp krizine yol açarken, diğer damar tıkanıkları felçten (beyin damarı tıkanıklığı), yürüme bozukluğuna (bacak damar tıkanıklığı) kadar çeşitli hastalıklara yol açar. Bunun temel sebebi ise ateroskleroz (damar sertliği) dediğimiz durumdur” ifadelerini kullandı.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERE DİKKAT

Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın sağlık uyarılarının dikkate alınması, gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılması ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesiyle mümkün olabileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, kalp hastalarında en sık görülen bulgular hakkında şunları söyledi:

“Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, el ve ayaklarda morarma, kol ve sırt ağrıları, zaman zaman boğaz ağrısı, bayılma, ayaklarda ve karında şişme, halsizlik şikâyetleri olan kişiler en kısa zamanda hekime başvurup gerekli kontrolünü yaptırmalıdır.”

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Prof. Dr. Vural, “Diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol seviyeleri, sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz ve stresli yaşam ve aşırı kilo en önemli risk faktörleridir. Erkek cinsiyet ve ileri yaş, ikinci önemdeki risk faktörleridir” açıklamasında bulundu.

SAĞLIKLI BESLENİN, FİZİKSEL AKTİVİTEYİ İHMAL ETMEYİN

Prof. Dr. Vural, kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Sağlıklı ve yeterli beslenmek.

• Fiziksel aktiviteyi artırmak.

• Sigara ve alkol ürünlerinden uzak durmak.

• Stres faktörünü kontrol altına almak.

• Kilo kontrolü.

• Kan basıncının kontrolü.

• Kan şekerinin kontrolü.

• Kan kolesterol seviyesinin kontrolü.

• Hayata karşı iyimser olmak, çevrenize ve insanlara pozitif bakmak.

• Aileniz ve çevrenizle kaliteli zaman geçirmek.

• Hazır gıdalar yerine taze besinlerin tercih edilmesi önemli faktörlerdir.

NE KADAR YAŞLI OLDUĞUNUZU DAMARLARINIZ VE KALBİNİZ BELİRLER

İnsanların damarları ve kalp sağlıkları kadar yaşlı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, kalp ve damar sağlığınızı korumak ve sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzı ile mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklı ve uzun bir yaşam için kalbinize damarlarınıza iyi bakın” dedi.