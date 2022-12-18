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Kalp kapağı daralan ve çürüyen hasta "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu
Mersin'de, nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle başvurduğu hastanede aort kapağında darlık ve çürüme olduğu belirlenen hasta, hasarlı kapağın kişinin kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile değiştirilmesiyle kavuştu.
SAĞLIK 18.12.2022, 22:00
Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Şahin Koçak, 30 Kasım'da nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde yapılan kontrollerde, hastanın aort kapağında darlık bulunduğu ve çürümeye başladığı belirlendi.
Aort kapağı işlevini yitiren Koçak ile görüşen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen "Ozaki" yöntemini önerdi.
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