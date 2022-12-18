Kalp kapağı daralan ve çürüyen hasta "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Şahin Koçak, 30 Kasım'da nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde yapılan kontrollerde, hastanın aort kapağında darlık bulunduğu ve çürümeye başladığı belirlendi.

Aort kapağı işlevini yitiren Koçak ile görüşen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen "Ozaki" yöntemini önerdi.