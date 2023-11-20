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Kadınlarda sık görülen "idrar kaçırma"ya ameliyatsız çözüm

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Kadınlarda sık görülen "idrar kaçırma"ya ameliyatsız çözüm
Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hizmet veren Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi'nde kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarından idrar kaçırma, rahim sarkması gibi problemlerin ameliyatsız tedavisi yapılıyor.

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde yaklaşık 5 ay önce hizmete açılan Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, multidisipliner yaklaşımıyla bu alanda Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alıyor.

Merkezde, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ile fizyoterapistler işbirliğinde hastalara hizmet veriliyor.

İdrar kaçırma, rahim, idrar kesesi sarkması gibi sağlık sorunları bulunan kadınlar, burada hem günlük yaşamlarında kullanacakları eğitimleri alıyor hem de fizyoterapistler eşliğinde yaptıkları özel egzersizlerle tedavi olma imkanını buluyor.

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