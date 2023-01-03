KADINLARDA KISIRLIK NEDENLERİNE DİKKAT !

Doç.Dr.Meryem Kürek Eken,'' Tüp bebek uygulaması en fazla bilinen ve uygulanan kısırlık tedavisidir.Fakat doğal yollardan hamile kalamayan kadınlara önerilecek daha farklı tedavi yöntemleri de vardır.Tedavi seçeneği için en önemli kısım kısırlığın nedenidir.''dedi.