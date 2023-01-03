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KADINLARDA KISIRLIK NEDENLERİNE DİKKAT !
SAĞLIK 03.01.2023, 10:39
Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.Dr.Meryem Kürek Eken konu hakkında bilgiler verdi.
İnfertilite (Kısırlık),en az 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamile kalamama durumudur.Kısırlık sorunu kadınlar,erkekler veya her ikisi dahil aynı oranda görülebilmektedir.Kadınlara bağlı kısırlıkta 35 yaş sonrası 1 yıl beklemeden tedavi uygulamalarında başlanabilir.Kadın kısırlığında yaş önemli bir faktördür.Yaş ilerledikçe kısırlık riski de o kadar artar.Kadınlarda kısırlığın birçok sebebi olabilmektir.
Kadınlarda kısırlık nedenleri;
-En fazla görülen nedeni tüplerdeki tıkanıklıktır
-Yumurtlama problemleri
-Erken menopoz
-Polikistik Over Sendromu
-Tiroit ve hormonla alakalı bazı bozukluklar
-Fazla kilo
-Tümörler
- Miyomlar,rahim anomalikleri, rahim açılmaları
-Adet düzensizliği
-Karın içinde meydana gelen yapışıklık
-Alkol,sigara ve fazla kafein tüketmek
-Şeker hastalığı
-Kanser ve kanser tedavisi görmek
Kadınlarda kısırlık belirtileri ?
Adet görmeme,adet döneminde normalden daha az ya da daha fazla kanama olması,düzensiz adet döngüsü,pelvik ağrı,ciltte değişimler ve saçlarda dökülme (hormonlara bağlı nedenlerden dolayı) belirtiler kadınlarda kısırlık belirtileri olabilir.
Kısırlık Tanısı Nasıl Konulur ?
Öncelikle hastanın öyküsü dinlenir ve detaylı muayene yapılır.Ardından kan testleri,ultrasonla muayene,histeresalfingografi ve laparoskopi uygulanır.
Tedavisi nedir ?
Doç.Dr.Meryem Kürek Eken,''Tüp bebek uygulaması en fazla bilinen ve uygulanan kısırlık tedavisidir.Fakat doğal yollardan hamile kalamayan kadınlara önerilecek daha farklı tedavi yöntemleri de vardır.Tedavi seçeneği için en önemli kısım kısırlığın nedenidir.''dedi.
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