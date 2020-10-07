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KADINLAR BU HASTALIĞI ERTELEMEYİN !

Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘’erteleme hastalığı‘’ olarak da adlandırılır.Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer vajinismus ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

KADINLAR BU HASTALIĞI ERTELEMEYİN !

Vajinismus  cinsel ilişki sırasında pelvik taban(alt taban)  kasları  yani vajeni  saran kasların, kadının isteği haricinde kasılması ile vajen girişinin daralması dolayısıyla ilişkinin imkansız ya da ağrılı hale gelmesidir.

Vajinismus  bir hastalık değildir. Vajinismus bir cinsel uyum sorunudur. Bilinçaltındaki sorunların bir sonucudur. Vajinismus  bir cinsel fobi sorunudur. Geçmişte  bizzat  yaşanan veya başkalarından duyulan abartılı ve kötü cinsel hikayeler  bu fobinin gelişmesine neden  olur. Vajinismus  kapalı  toplumlarda  daha sık görülen çocukluktan gelen yanlış öğretiler  sonucu gelişen bilinçaltı kaygı bozukluğudur. Çok nadir de olsa vajende doğuştan veya sonradan gelişen sorunlardan da kaynaklanabilmektedir.

Bazı toplumlarda  çocukluktan  beri kız çocuklarına davranışsal ve duygusal olarak öğretilen, büyüdüklerinde vajinismusa neden olabilen  bazı öğretiler vardır. Cinsel organa dokunulmaması gerektiği, bacakların kapalı tutulması gerektiği  ve bunun gibi unsurlardır. Vajinismus ilk gece korkusudur. İlk gece korkusu   evlenmeden  önce  kadınların kötü cinsel tecrübelerini  paylaşması ile oluşur.

Kadın bu korkuyu aklında öyle büyütür ki  sevdiği  eşi ile çok istemesine rağmen,  istem dışı vajinal  ve vücut kasılmaları nedeniyle  cinsel  birliktelik yaşayamaz. Vajinismus  eşlerini severek evlenen  kadınlarda da görülür. Bu kadınlar sevişmeden zevk alırlar, cinsel istekleri gayet  iyidir. Ancak penisin  vajene girişi  sırasında  kendilerinin bile fark etmediği   kasılmalar nedeniyle  cinsel birliktelik gerçekleşmez.

Bu kasılmalar  bazı kadınlarda bacaklarını açamayacak kadar bacaklarda, kalçalarda, kollarda veya sadece alt taban kaslarında olabilir. Sadece  alt taban kaslarında  kasılma olan  kadınlarda   penisin ucu vajene girer  fakat ilerleyemez. Çiftler bu durumu ‘’ bir duvar var, duvara çarpıyor, mümkün değil ilerlemiyor’’ diyerek ifade ederler. Bu şekilde  gebe kalan birçok vajinismus problemi yaşayan kadın vardır.

Vajinismus, kadının tedaviye  gelmesi  için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle  vajinismus  ‘’erteleme  hastalığı‘’ olarak da adlandırılır. Kadının tedaviye gelmemesi için hep bir bahanesi vardır. Halbuki  vajinismus  tedavisi  %100 olan bir sorundur. Tek gereken kadının kendine ve cinsel terapistine güvenmesidir.

Vajinismus tedavisi genelde çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanın sıkıntılarına uygun şekilde yapılmaktadır. Vajinismus hastalarının en sıkıntılandığı süreçlerden bir tanesi tedavide ne ile karşılaşacakları, yapmaktan korktukları şeylerin onlardan istenip istenmeyeceğidir.

Özellikle muayene, parmak egzersizleri vajinismus hastalarının ilişkiden daha fazla kâbus haline gelmektedir. Vajinismus tedavisi, kişinin kaygı ve korkularını yönetebilme becerisini sağlıklı düşünebilmeyi, gerçekleri görüp yaşayabilmesi üzerine kurulmuş bir süreçtir. Tedavi plânı hastanın kimlik ve kişilik yapısına göre düzenlenir. Kimi hastalar sadece bilgilendirme ile sorunlarını aşarken, kimi hastaların anne, baba ve çocukluk ilişkilerine kadar inmek gerekebilir. Bazı hastalarda ise davranışçı egzersizler ve telkin faydalı olmaktadır. Kimi hastalara ise kombin dediğimiz her sistemden içeren tedavi yöntemleri birleştirilerek uygulanabilir. Sonuçta seçilecek tedavi yöntemi hastaya uygun şekilde seçilir ve hastanın sıkıntı yaşadığı, rahatsızlık duyduğu, yapmaktan korktuğu şeyler istenilmez. Tamamen kişiye duygularını kontrol etme becerisi öğretilir.

Unutulmamalı ki; cinsellik ,evlilikte ertelenmesi ya da kaçılması gereken bir durum olmamalıdır. Vajinismus tedavi edilmez ise evliliklerin bitmesine bile sebebiyet verebilecek kadar büyük bir sorun haline gelebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki boşanmak vajinismusta çare değildir. Farklı bir erkekle cinsel ilişkide yine vajinismus sorunu devam edecektir. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekir.

Tarafımızdan Türkiye’nin her köşesinden hatta yurtdışından bile binlerce hastamızı tedavi ettik. Öyle durumlar oluyor ki 1 satte, bazen 1 günde bazen de 3 günde tedavisini tamamladığımız hastalar var.

Vajinismus tedavisi sonrası kadınların ortak söylediği söz :‘’ Keşke daha önce gelseydim.’’ Keşke dememek için tedavinin  ertelenmemesi gerekmektedir.

Unutmayınız ki ertelemeden, doğru merkezde doğru uzmanla bu hastalıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu sayede maddi ve manevi olarak yıpranmamış olup, mutlu bir şekilde evliliğinize devam edebilirsiniz.

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VajinismusOp.Dr.Esra
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