Kadın Ürolog Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen kanamasız idrar kaçırma ameliyatını anlattı

İlk kadın ürolog Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, üroloji uzmanı olarak Hacettepe Üroloji bölümünden mezun olmuş. Bayan üroloji uzmanı olarak 2004’ten beri kadın ve erkek hastaların ürolojik sorunlarına büyük bir özveri ve gayretle çözüm bulmaya devam ediyor.

Özellikle, kadın ürolojisi alanında kadın üroloğu olarak çalışan üroloji uzmanı Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, “idrar kaçırma ameliyatı söz konusu olduğunda, kadın hastalardan yoğun talep ve destek gördüğünü” ifade etti.

Bayan ürolog Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, “inkontinans (idrar kaçırma) ameliyatlarında, idrar kaçırma şikayetinin kanamasız ve ameliyat sonrası dönemde ağrısız olarak çözümlendiğini ve başarı oranının çok yüksek” olduğunu ifade etti.

Kadın üroloji uzmanı Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, “ameliyat öncesinde sistoskopi yapılarak mesanenin içi de görüntüleniyor, böylece fonksiyonel idrar kaçırmalarda en doğru teşhis konulabiliyor” dedi.

Bayan üroloji uzmanı Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, “genel anestezi altında yapılan idrar kaçırma ameliyatında kullanılan ileri cerrahi teknikler sayesinde kanama olmadığını ve tecrübeye dayalı yüksek başarı oranıyla idrar tutamama şikayetinin tamamen düzeldiğini” ifade etti.

İdrar kaçırma konusunda bir de kitabı bulunan kadın ürolog Dr Dikmen, idrar tutamayan kadın hastaların üroloji doktoruna muayene olması gerektiğini anlattı.