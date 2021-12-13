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Japon bilim insanları yaşlılıkla türeyen 'zombi hücrelere' karşı aşı üretti

Japonya'da sağlık uzmanlarının, yaşlılıkla türeyen ve çevre hücrelere hasar veren "zombi hücrelerle" mücadele amacıyla aşı geliştirdiği bildirildi.

Japon bilim insanları yaşlılıkla türeyen 'zombi hücrelere' karşı aşı üretti

Tokyo'daki Juntendo Üniversitesi Kardiyovasküler Tıp Bölümünden Prof. Dr. Minamino Toru'nun liderliğinden uzman heyet, "zombi hücrelere" karşı aşı üretti.

Ürettiği aşıyı deney farelerine enjekte eden heyet, farelerde damar sertliğinin etkili olduğu bölgelerde zombi hücrelerin sayısının düştüğünü açıkladı.

Uygulanan aşıya yönelik Minamino Toru, "Aşının diyabet, damar sertliği, alzaymır diz osteoartrit, pulmoner fibroz ve yaşlanmaya bağlı diğer hastalıklara karşı kullanılabilmesi mümkün." dedi.

Heyet çalışmalarının bulguları Nature Aging dergisinde yayımlandı.

Yaşlanmayla ortaya çıkan "zombi hücreler" bölünmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor.

"Ölmeyen" bu hücreler, salgıladıkları kimyasal vasıtasıyla etrafındaki sağlıklı hücrelere zarar veriyor.

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