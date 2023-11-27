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İzmir'de keşfedilen "efeçayı" bitkisinin Alzheimer'a karşı etkisi araştırılıyor

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İzmir'de keşfedilen "efeçayı" bitkisinin Alzheimer'a karşı etkisi araştırılıyor
İzmir'deki Tahtalı Barajı yakınlarında keşfedilen ve "Efeçayı" (Stachts cuhacioglui) adı verilen endemik türün, Alzheimer'a karşı etkileri araştırılacak.

İzmir'de bitkiler üzerine amatör çalışmalar yapan esnaf Cem Çuhacıoğlu, 11 yıl kadar önce, Tahtalı Barajı civarında bulduğu ve farklı bir tür olduğunu düşündüğü bitkinin fotoğraf ve örneklerini, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.

Prof. Dr. Yıldırım, Çuhacıoğlu ile yaptığı araştırmalar sonucunda, kekik, ada çayı, reyhan, biberiye gibi bitkilerin de dahil olduğu ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından olan türün, literatürde kaydının olmadığını belirledi.

Doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ile Dr. Özal Güner de bitkinin literatüre kazandırılması konusundaki çalışmaya dahil oldu. Uzun yıllar süren saha ve laboratuvar çalışmasının ardından konuyla ilgili hazırlanan bilimsel makale, taksonomi dergisi Türler ve Habitatlar'ın son sayısında yayımlandı.

Bitkiye İzmir'e atfen "Efeçayı" adı verildi. Bitkinin bilimsel ismi ise keşfi yapan Cem Çuhacıoğlu'na atıfla "Stachys cuhacioglui" oldu.

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