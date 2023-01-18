İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yenilenen amfileri ve eğitim blokları hizmete açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Fatih'teki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen tören öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en modern amfilere kavuştuklarını söyledi.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu'nun tedavisi sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışladığı sanat eserinin de binada sergilendiğini aktaran Aydın, "Tekrar sergi alanında yerini bulmuş oluyor. Sadece burada amfi değil okuma salonları, bina içerisinde yeni bir dahiliye, yoğun bakım ünitesi de teşekkül etti, açılmış oldu. Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi modern eğitimin önemli bir noktasında daha teknolojik, hakettiği değerde ortamlara da kavuşmuş oluyor." dedi.

Rektör Aydın, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi de binadaki bir salona isminin verilmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Prof. Dr. Celal Öker amfisindeki ilk dersi verdi.

Yenilenen binada 3 amfi, 11 yataklı dahiliye, 200 kişilik öğrenci çalışma alanı, Hüsrev Hatemi Okuma Salonu, ünlü sanatçı Eren Eyüpoğlu'na ait mozaik sanat eseri ve asistan dinlenme alanları yer alıyor.