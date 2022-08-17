İstanbul'un ilk çocuk palyatif bakım merkezi açıldı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki merkezin açılışına İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, bağışçılar Yazar Cemalnur Sargut ile AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, hastane yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Açılışta konuşan Kemal Memişoğlu, İstanbul'da erişkinler için 28 palyatif bakım merkezi bulunduğunu, açılan bu merkezin ise çocuklar için ilk olduğunu söyledi.

Merkezin yapılanmasında iki bağışçının desteği olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Özellikle bakıma ve tedaviye muhtaç küçük çocuklarımıza hizmet edecek 30 yataklı bir ünite. Çocukların aileleriyle burada kalmalarını sağlayacağız. Burası Kovid-19 salgınında Türkiye'ye örnek olmuş bir hastane. Yaklaşık 60 günde Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kurulmuş, milletimize hizmet eden bir hastaneydi. Şimdi de hizmetlerine yeniden devam ediyor." ifadelerini kullandı.