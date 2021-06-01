İstanbul Havalimanı'nda PCR sonuçları kısa sürede yolculara bildiriliyor

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yolcularına sağladığı hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'ndaki PCR test merkezinde, yurtdışından gelen ve yurt dışına giden yolculara daha hızlı sonuç bildirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolculardan alının numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar talebe göre alternatif olarak en kısa sürede cep telefonundaki mesajlaşma uygulamalarından da yolcuya bildiriliyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, Antikor ve Antijen test sonuçlarını dakikalar içerisinde yolcuya bildiriyor.

Toplam 5 bin metrekarelik alanda 7/24 hizmet veren ve günlük 20 bin test yapabilme kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı Test Merkezi, yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, havalimanında bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde işleyerek PCR test sonucunu 1 buçuk saat, antikor testi sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de gerek kalmadan yolcuya bildiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ücret tarifesi doğrultusunda, yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara uygulanacak PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.

Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor.

İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden ([email protected]) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.