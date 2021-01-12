İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 7 Ocak'ta 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Yazıda, Kovid-19 salgını sürecinde, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirleneceği, bu odaların acil servisten uzakta olacağı belirtildi. Yazıda, aşı uygulaması yapılacak vatandaşların hastanelere randevu alarak geleceği kaydedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de "Aşı Uygulama Odası" hazırlıkları tamamlandı.

Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile dizayn edildi.

"Aşı uygulama polikliniklerini hastane içerisinde ayırdık"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastanelerindeki aşı uygulama hazırlıklarına çok önceden başladıklarını, bu kapsamda poliklinikleri belirlediklerini, hastanenin uygun yerlerinde personel ve altyapı planlamasını yaptıklarını anlattı.

Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.