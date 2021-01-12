Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP...
Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi
Uzun bir aradan sonra günlük...
Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim
Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim
Kendini bilen, tarihini bilen gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız
Kendini bilen, tarihini bilen gençler...
Kovid-19 aşılarının Türkiye'deki dağıtım sürecinin ayrıntıları netleşti
Kovid-19 aşılarının Türkiye'deki dağıtım sürecinin...

İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında, İstanbul genelindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı.

İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 7 Ocak'ta 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. 

Yazıda, Kovid-19 salgını sürecinde, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirleneceği, bu odaların acil servisten uzakta olacağı belirtildi. Yazıda, aşı uygulaması yapılacak vatandaşların hastanelere randevu alarak geleceği kaydedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de "Aşı Uygulama Odası" hazırlıkları tamamlandı.

Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile dizayn edildi.

"Aşı uygulama polikliniklerini hastane içerisinde ayırdık"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastanelerindeki aşı uygulama hazırlıklarına çok önceden başladıklarını, bu kapsamda poliklinikleri belirlediklerini, hastanenin uygun yerlerinde personel ve altyapı planlamasını yaptıklarını anlattı.

Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.