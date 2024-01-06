İngiliz Hasta Türkiye'de Tedavi Oldu ve Ailesini Buldu!

Türkiye'de dişlere zarar vermeden estetik kaygılara çözüm bulunarak kısa sürede tedavi yapılabilmesi, yurt dışından gelen hastaların tercih sebepleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye, diş tedavisi ihtiyacı olan hastalar için giderek daha popüler bir ülke haline geliyor. Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, “biyolojik implant” , “mikroskop dişi hekimliği”, “lazer diş hekimliği” gibi son teknoloji destekli tedaviler yaparak, estetik kaygıları minimuma indirirken, ağız ve diş sağlığını da gözetiyor. 98 ülkeden gelen hastalarını tedavi eden ağız ve diş sağlığı polikliniği Dental Estetik Center, İngiltere’den gelen bir hastasının tedavisinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, hastanın bağının koptuğu irtibat kuramadığı ailesi ile yeniden iletişim kurarak birbirlerini bulmasına olanak sağladı.

İLETİŞİMİ KOPAN AİLE, TÜRKİYE’DE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

İngiltere’den Türkiye’ye tedavi için gelen Bianca Sherlock, tedavi sonrasında ailesini bulma hikayesini şöyle anlatıyor: “Tedavim yapıldı. Diş tedavi merkezi ve ekibiyle çok güzel bir arkadaşlık bağı kurdum. İngiltere’ye döndükten sonra iletişimimize devam ettik. Ekibin fotoğraflarımı ve videolarımı kullanmalarına izin verdim. Dolayısıyla fotoğraflarım, birçok sosyal mecrada paylaşıldı. Benim yıllar önce babamın tarafındaki akrabalarım ile aramdaki bağ bir şekilde kopmuştu. Onlar Amerika'ya taşınmış, ben İngiltere'de kalmıştım. Bir gün halam dişlerini yaptırmak istemiş. Türkiye'de diş kliniği ararken benim tedavi olduğum merkeze denk geliyor ve orada videomu görüyor. Bu şekilde birbirimizi bulup yeniden iletişim kurmaya başladık. Mucize gibi bir olay gerçekleşti. Aileme kavuştum” dedi.

HEKİM KIRSAÇLIOĞLU’NA DİŞ TEDAVİLERİ İÇİN 98 ÜLKEDEN HASTA GELİYOR

Türkiye diş tedavilerinde son teknoloji yeniliklerle dünyada öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Diş tedavilerinde yurt dışından birçok hastanın Türkiye’yi tercih etmesini Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu şöyle açıklıyor: “Yurtdışında tedavi süreleri çok uzun. Bizim gibi kısa sürede tedavi yapamıyorlar. Özellikle İngiltere gibi yerlerde randevu almak gerçekten çok zor olabiliyor. Mesela bu dişlerin hepsinin kestirilip kaplanmasını yani “Hollywood Smile” denilen tedaviyi biz yapmıyoruz, dişe zarar vermiyoruz. Hastalar bize genelde dişlerine zarar vermeden estetik elde etmek için geliyorlar.98 ülke arasından ağırlıklı olarak Afrikalı hastamız oldukça fazla ancak dünyanın her bölgesinden hastalarımız diş tedavisi için Türkiye’ye Ankara’ya geliyor. Bu ülkeler arasında; ABD, Avrupa Birliği ülkeleri Afrika ve Mena Bölgesi’ne varana kadar hemen her bölge var” diye konuştu.