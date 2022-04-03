İnatçı bahar alerjilerinde 'aşı' ile tedavi mümkün
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, ilaçla sonuç alınamayan bahar alerjilerinde, 5 yaştan itibaren uygulanan aşı tedavisinin olumlu ve uzun süreli sonuç sağlayabildiğini bildirdi.
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, bahar ayının güzelliklerinin yanında alerjilere de açık bir mevsim olduğuna işaret etti.
Baharda atmosferde çoğalan çayır, çimen polenlerinin hastalarda alerjik şikayetleri artırdığını belirten Mısırlıoğlu, "Bahar aylarında, özellikle polen alerjilerini görüyoruz. Burunda akıntı, kaşıntı, tıkanıklık, hapşırık gibi şikayetler oluşuyor. Göz alerjisi eşlik ediyorsa gözde kızarıklık, kaşıntı ve akıntı, astım bulguları da varsa öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkıyor." diye konuştu.
Mısırlıoğlu, ayrıca kış sonunda ağaç polenleri, sonbahara doğru da yabani ot polenlerinin yoğunluğunun arttığını ve bunların da alerjik sıkıntılara neden olabildiğini anlattı.
"Her 3-4 kişiden birinde alerjik nezle var"
Polen alerjisinde en sık alerjik nezlenin görüldüğüne dikkati çeken Mısırlıoğlu, "Alerjik nezle, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın. Her 3-4 kişiden birinde alerjik nezle var." dedi.
Alerjik nezlenin çocukların uyku kalitesini ve okul başarısını olumsuz etkilediğini vurgulayan Mısırlıoğlu, "Çocuklarda astım bulguları varsa polen alerjisi ve alerjik nezle astım ataklarının gelişmesine neden olabiliyor. Ayrıca sinüzit, kulakla ilgili işitme problemleri ortaya çıkabiliyor." ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, alerjik nezle olan hastaların üçte birinde astım ataklarının da görüldüğünü söyledi.
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