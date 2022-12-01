İmkanı olmayan hastalara ücretsiz Kulak Burun Boğaz muayene!
Op. Dr Seçil Uçar, her Çarşamba günü saat 12.00 - 14.00 saatleri arasında maddi zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz muayene imkanı veriyor. Bu imkandan yararlanmak için randevu almak yeterli.
Kışın gelmesi havaların soğumasıyla beraber hastalık şikayetleri artıyor. Kulak Burun Boğaz Doktoru ve Boyun Cerrahisi Opr. Dr. Seçil Uçar bu konuyla ilgili bir proje başlattı. Her Çarşamba günü halk günü olarak yeterli imkanı olmayan 3 kişiye ücretsiz muayene yapıyor. Ücretsiz olarak bu projeden yararlamak isteyenler 0530 926 40 69 numaralı telefonu arayarak randevu alması yeterli.
Maddi imkanı olmayan herkese kapımız açık
Uçar,” Kliniğimde insanların şifa bulması, mutlu ayrılması benim için çok önemli. Ekonomik krizin çok hissedildiği bu günlerde biz de klinik olarak taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Daha çok yüz estetik işlemlerin yapıldığı kliniğimizde, haftanın bir günü ücretsiz KBB muayenesi yapacağız. Maddi olarak imkanı olmayan insanlara da kapımızı açıyoruz. Her Çarşamba saat 12.00- 14.00 arası ihtiyacı olan 3 hastaya muayene yapacağız. Bu kampanyada hiçbir maddi beklentimiz yoktur, tek amacımız insanlara faydalı olmak, şifa olmaktır.” dedi.
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|İmsak
|06:31
|Güneş
|08:02
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4