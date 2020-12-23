İleri Evre Kanser Hastaları için Sıcak Kemoterapi Yeni Umut mu?

Halk arasında “Sıcak Kemoterapi” olarak bilinen, Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) hakkında bilgiler veren Doç. Süleyman Orman, işlemin normal kemoterapiden farklı dikkat çekti. “Sıcak Kemoterapi incelemek için bir prosedür. Yumurtalık, kalın bağırsak, karın içi zarı, apendiks ve mide kanserlerinde uyguluyoruz. Sıcak Kemoterapi'de uygun hastaya 45 dakika ile 2 saat süresince ilaç veriyoruz. Normal kemoterapiden farklı bir tedavi. Normal kemoterapi damardan tek bir kemoterapi şeklidir ”dedi.

GÖZLE GÖRÜLEMEYECEK KÜÇÜKLÜKTEKİ TÜMÖRLERİ YOK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Doç. Süleyman Orman, “Normal kemoterapi, genellikle hastalara ameliyat olduktan ve yaraları iyileştikten sonra olacaktır. Sıcak Kemoterapi'de durum öyle değil. Hasta, bütünleri aldığımız ameliyattayken uyguluyoruz. Gözle görülemeyecek küçüklükteki tümörleri de yok etmek için Sıcak Kemoterapi karın içerisine veriyoruz. Karın içerisini yıkıyoruz. 2 milimetreden küçük tümörlere ulaşmayı hedefliyoruz. Hastaların genel durumunun ameliyatı ve bu kemoterapiyi kaldıracak iyilikte olması önemli bir kriter ”dedi.

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