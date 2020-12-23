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İleri Evre Kanser Hastaları için Sıcak Kemoterapi Yeni Umut mu?

Sıcak Kemoterapi, karın içi kanserlerin tedavisinde kullanıldığında, 4'üncü evre hastaların da yaşam süresini uzatabiliyor. Önemli bilgiler veren Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman “Eskiden 4'üncü evre kanserlerde 6-12 aylık yaşam süresi öngörülürken, Sıcak Kemoterapi ile kalın bağırsak kanserlerinde 5 yıllık yaşam yüzde 40'a kadar çıktı” dedi.

İleri Evre Kanser Hastaları için Sıcak Kemoterapi Yeni Umut mu?

Halk arasında “Sıcak Kemoterapi” olarak bilinen, Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) hakkında bilgiler veren Doç. Süleyman Orman, işlemin normal kemoterapiden farklı dikkat çekti. “Sıcak Kemoterapi incelemek için bir prosedür. Yumurtalık, kalın bağırsak, karın içi zarı, apendiks ve mide kanserlerinde uyguluyoruz. Sıcak Kemoterapi'de uygun hastaya 45 dakika ile 2 saat süresince ilaç veriyoruz. Normal kemoterapiden farklı bir tedavi. Normal kemoterapi damardan tek bir kemoterapi şeklidir ”dedi. 

 GÖZLE GÖRÜLEMEYECEK KÜÇÜKLÜKTEKİ TÜMÖRLERİ YOK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Doç. Süleyman Orman, “Normal kemoterapi, genellikle hastalara ameliyat olduktan ve yaraları iyileştikten sonra olacaktır. Sıcak Kemoterapi'de durum öyle değil. Hasta, bütünleri aldığımız ameliyattayken uyguluyoruz. Gözle görülemeyecek küçüklükteki tümörleri de yok etmek için Sıcak Kemoterapi karın içerisine veriyoruz. Karın içerisini yıkıyoruz. 2 milimetreden küçük tümörlere ulaşmayı hedefliyoruz. Hastaların genel durumunun ameliyatı ve bu kemoterapiyi kaldıracak iyilikte olması önemli bir kriter ”dedi.

 YAŞAM SÜRESİ UZUYOR 

“Sıcak Kemoterapi” ile birlikte, tedavi sonrası yaşam süresinin uzadığını belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orman şöyle devam etti: “4'üncü evre kanserde eskiden 6-12 aylık bir yaşam süresi öngörülürken, sıcak kemoterapi ile kalın bağırsak kanserlerinde 5 yıllık yaşam yüzde 40'a kadar çıktı. Apendiks tümörlerinde bu oran 5 yıllık yaşam için yüzde 90'a çıktı. Yumurtalık kanserlerinde ise yüzde 80'e çıktı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman OrmanSağlık HaberleriKanserSıcak Kemoterapi
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