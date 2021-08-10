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İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını bildirdi.

İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

İlk doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız. İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart."

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