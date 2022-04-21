İftar ve sahurda 'Ağız sağlığı için yoğurt yiyin' tavsiyesi

Tunçdemir, ramazanda oruç tutanlara, gün içinde ağız kuruluğu ve kokusunun yaşattığı zorluğa dikkati çekti.

Özellikle gün içinde ağız kuruluğunun önüne geçmek için iftar ile sahur arasında sıvı alımını artırma tavsiyesinde bulunan Tunçdemir, ağız kokusunu önlemek için şu öneride bulundu:

"Ramazan ayı içerisinde özellikle süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak hem genel sağlık hem de diş sağlığı adına çok önem arz ediyor. Özellikle yoğurtta bulunan probiyotikler ağız kokusu yapan bakterilerin en büyük düşmanıdır."

Tunçdemir, ayrıca iftar ve sahur sonrası mutlaka diş fırçasıyla dişlerin düzgün şekilde temizlenmesinin de gün içinde ağızda kuruluğa neden olan bakterilerin üremesini azaltacağını, bunun da ağız kokusunu önleyeceğini sözlerine ekledi.