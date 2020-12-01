HUAWEI araştırması Türkiye’deki uyku ve stres sorunlarına ışık tutuyor

Gerçekleştirilen araştırma dahilinde, 18-45 yaş arasındaki çok geniş bir demografik kitle hedef olarak seçildi. Yapılan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 22’si uyku sorunları yaşadığını belirtti. Yüzde 31’i ise bu sorunların son birkaç ayda artış sergilediğini belirtti.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 77’si aynı zamanda orta veya yüksek derecede stres altında olduklarını belirttiler. Kişilerin kendi sağlık sorunları bu stres kaynağının yüzde 29’unu oluştururken, yakınlarının veya akrabalarının sağlıkları ise yüzde 21’ini oluşturdu.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar stres ile başa çıkmak için yüzde 94 oranında televizyonda bir film veya dizi seyretmeyi seçiyorlar. Yüzde 92 oranında kişi, gün içerisinde yalnızca kendilerine ait bir zaman dilimi yaratmaya çalışırken, yüzde 93 oranında kişi ise müzik dinlemenin iyi geldiğini savunuyor.

En çok şikayet edilen konuların başında, yüzde 53 oranında yorgunluk ve enerjisizlik gelirken, yüzde 44 oranında uyku bozuklukları bildiriliyor. Katılımcılara uykuyla ilgili spesifik olarak ne gibi sorunlar yaşadıkları sorulduğunda ise yüzde 71 oranında yorgun uyanma, yüzde 64 oranında gün içinde uykusuzluk sebebiyle yorgun olma ve bunlara rağmen yüzde 57 oranında uykuya dalma sorunları başı çekiyor. Az veya kalitesiz uykunun hayatlarını etkilemediğini iddia eden kişilerin oranı ise yalnızca yüzde 4.

Stres ve uyku ile başa çıkmak

Katılımcılara bu uyku sorunları ile başa çıkmak için ne yaptıkları sorulduğunda ise alınan yanıtlara göre yüzde 83 oranında, gün içinde kestirme ve şekerleme yapmaktan uzak durmaya çalıştıkları, yüzde 77 oranında ise uyumadan önce kahve / çay içmeyi kestikleri anlaşılıyor. Yüzde 63 oranında kişi ise, günlük yemek diyetlerinde daha sağlıklı alternatiflere yönelmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Katılımcılara ayrıca mobil uygulama veya cihazların uyku veya stres durumlarında bir iyileşme sağlayıp sağlayamayacakları sorulduğunda, yüzde 50’si uyku kalitesinde, yüzde 58’i ise stres seviyelerinde olumlu etki beklediklerini bildiriyorlar. Katılımcıların yüzde 74’ü ise, uyku izleme, düzenleme veya destek alma amaçlı bir akıllı saat kullanmaya sıcak bakıyorlar.