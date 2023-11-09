Hızlı sonuç beklentisi aşırılığı tetikliyor

Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniği Koordinatörü Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, son yıllarda estetik müdahalelere olan ilginin artmasıyla birlikte aşırıya kaçabilecek boyutlara gelen müdahaleleri değerlendirdi.

Genç kadınlar ve erkekler arasında yüzünden ve vücudundan memnun olmamanın giderek arttığına dikkat çeken Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, özellikle abartılı dudak dolgularının sıkça görülmesinin birkaç nedeni olabileceğini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımları özendirici olabiliyor

Önde gelen nedenlerden birinin sosyal medya ve ünlülerin etkisi olduğunu dile getiren Dr. Yasemin Savaş, “Sosyal medya platformlarında estetik müdahalelerin sonuçları sıkça paylaşılıyor ve herkes tarafından görülüyor. İnsanlar bu görünümü istiyor. Aynı zamanda dudak dolgusu gibi hızlı sonuç veren işlemler dikkat çekiyor. Sosyal medya etkisi ve hızlı sonuç beklentisi aşırıya kaçan dudak dolgusu işlemleriyle sonuçlanabiliyor.” dedi.

Filtre uygulamalarındaki artışa da dikkat çeken Savaş, ‘ulaşılamaz güzellik standartları’ oluştuğunu ve hem kadınlar hem de erkekler arasında medikal estetik uygulamalarının yaygınlaştığını söyledi.

Estetik müdahaleler dikkat çekme yöntemi olarak görülüyor

Estetik müdahale yaptıran bazı insanların sonuçları belirgin bir şekilde görmek istediklerine dikkat çeken Dr. Yasemin Savaş, “Bazıları gerçekten rahatsızlık veren bir durumu düzeltmek için estetik operasyona başvuruyor. Bazıları da estetik işlemlerin görünür olmanın, dikkat çekmenin bir yolu olduğunu düşünüyor. Bu düşünce ‘para verdim, estetik yaptırdığım belli olsun’ tutumuyla da ilişkilendirilebilir. Estetik yaptıracak kişi böyle bir düşüncedeyse, sonuç olarak doğal olmayan kalkık burunlar, fazla dolgun elmacık kemikleri ve harmonisine uymayan dudaklar ile karşılaşmak sürpriz olmuyor.” şeklinde konuştu.

Öncelik, hastanın sağlığı ve güvenliği

“Hekimler, hastaların taleplerini dikkatle dinlemeli, aynı zamanda sağlıklı ve doğal sonuçlar hakkında bilgilendirme yapmalı.” diyen Dr. Yasemin Savaş, hekimlerin abartılı medikal estetik talepleriyle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğine de değindi. Savaş, “Hekimler doğal ve gerçekçi olmayan medikal estetik talepleriyle karşılaştıklarında dikkatli ve etik bir yaklaşım sergilemeli. Öncelik hastanın sağlığı ve güvenliği olmalı. Hastanın talepleri değerlendirilmeli, doğru bilgilendirme yapılmalı ve belli sınırlar çerçevesinde müdahale önerilmeli.” dedi.

Sağlıklı olmayan istekler hayati risklere neden olabiliyor

Hekimlerin, mutlaka hastanın istediği işlem hakkında hastaları bilgilendirdiklerini ancak yine de doğal olmayan görünümler ortaya çıktığını belirten Dr. Yasemin Savaş, hekimlerin etik sorumluluğunun hastanın sağlığını korumak ve en iyi sonuçları elde etmek üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti.

Aşırı isteklerin hastanın sağlığını tehlikeye atabileceğine vurgu yapan Savaş, “Hasta ne kadar isterse istesin, talep ettiği işlem sağlığını tehlikeye atıyorsa, hekimlerin bu tür istekleri yerine getirmesinin etik olmadığını söyleyebiliriz. Ancak özellikle belirtmek istediğim bir nokta da var. Abartılı ve sağlıklı olmayan istekleri nedeniyle hekimlerin reddettiği bazı hastalar, kafalarına koydukları işlemler için merdiven altı olarak tabir edilen yetkili olmayan kişilerce ruhsatsız kaçak ürünlerle işlem yapılan kuruluşlarda işlem yaptırabiliyor. Rastladığımız ve ‘aşırı’ olarak tabir ettiğimiz işlemlerin genellikle bu tür yerlerde yapıldığını biliyoruz. Bunun neticesinde varılmak istenen o güzelliğin aksine, geri döndürülemez hasarlar hatta hayati riskler ortaya çıkabiliyor. İşlem yaptırmak isteyenlerin bu durumu göz önünde bulundurarak mutlaka bir hekime başvurmaları ve yönlendirmelerini dikkate almalarını öneriyoruz.” şeklinde konuştu.

Aşırı taleplerin altında psikolojik nedenler olabiliyor

Dr. Yasemin Savaş, “Abartılı estetik müdahaleleri Avrupa ülkelerinin sevmediği söylenebilir. Sosyal medyanın etkisi dünya genelinde aynı ve bu nedenle benzer talepler her yerde görülebilir.” ifadelerini kullandı.

Kendilerine de gerçekçi olmayan taleplerle gelenler olduğuna değinen Savaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kliniğimizde biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. 1 ay önce başka bir klinikte dolgu yaptırmış, daha fazlasını istemiş fakat hekim kararında bırakmış, bize geliyor tekrar yaptırmak istiyor. Eğer gerçekten müdahale gerektiren bir durum varsa belirli bir çerçevede müdahale ediyoruz. Ancak herşey yolunda görünüyorsa müdahale etmiyoruz. Ama biliyoruz ki müdahale edecek birini bulana kadar klinikleri dolaşacak. Aslında bu tür talepler kişinin bazı psikolojik sorunları olduğuna da işaret edebiliyor. Bu anlamda doyumsuzluk yaşayanları hekimler olarak psikolojik desteğe yönlendirmeliyiz.”

Dr. Yasemin Savaş hakkında:

Dr. Yasemin Savaş İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. 1995 - 1997 yılları arasında Özel Kadıköy Vatan Hastanesi’nde acil hekimliği yaptı. 1997 –2009 yılları arasında Kadıköy Sağlık Grup Başkanlığı Yardımcısı, 2001 yılında Lazer Clinic Estetik ve Güzellik Merkezi ve ardından da 2003 yılında Flavius Estetik ve Güzellik Merkezi’nde Medikal Estetik Hekimi, eğitmeni ve yöneticisi olarak görev aldı. 2005 yılında Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi Kaliteli Yaşam Kliniği’nde Medikal Estetik Hekimi olarak görev aldıktan sonra 2011 yılında Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniğini kurdu. İtalya’da ve Okan Üniversitesinde Medikal Estetik master’ı yapan Dr. Yasemin Savaş, Türk Medikal Estetik Derneği’nin (MESTDER) kurucu üyesi ve hâlihazırda başkanıdır.