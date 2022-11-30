HIV farkındalığını artırmak amacıyla "Tek Ses Projesi" hayata geçirildi

HIV konusunda toplumun doğru bilgilerle aydınlatılması ve bireylerin korkularından arınıp daha güçlü ve cesur adımlar atmalarını desteklemek için başlatılan Tek Ses Projesi, toplumun farklı kesimlerinin desteklediği bir kampanyaya dönüştürüldü.

Pera Palace Hotel'de düzenlenen proje tanıtım toplantısında 293 kişinin okuduğu mesajlar, yapay zeka yardımıyla tek bir sese dönüştürüldü.

Özge Borak, Aylin Kontente, Sibel Taşçıoğlu, Pelin Batu, Ayşegül Dinçkök, Sedef İybar, Şehsuvar Aktaş, Atilla Şendil, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Yekta Kopan ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin sesleriyle destek verdiği Tek Ses videosu, 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında sosyal medyada farkındalık kampanyasına destek amacıyla hazırlandı.

Toplantıya katılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Korten, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi ile Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Noyan Harmancı, toplumun HIV konusunda bilinçlendirilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.