Hipertansiyon: Gizli Tehlike ve Tedavi Yöntemleri

Koroner arter hastalığı, kalp krizi, anevrizma, böbrek yetersizliği ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hipertansiyon, yıllar boyu herhangi bir belirti göstermediği için "sinsi hastalık" olarak bilinir. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre, bu hastalık dünyada 1.5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor.

Maalesef, her yıl hipertansiyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise, 60 yaş ve üzeri bireylerin yarısından fazlasının hipertansiyon hastası olduğu belirlenmiştir.

Hipertansiyonun Tedavisi

Hipertansiyon, çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisiyle kontrol edilebilen bir hastalıktır. Bazı hastalarda çoklu ilaç tedavisine rağmen istenilen kan basıncı seviyelerine ulaşılamaz. Bu durumda, 'renal denervasyon' adlı tedavi yöntemi devreye girer. Acıbadem International Hastanesi'nin Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sezer, bu yöntemin özellikle çoklu ilaç tedavisine rağmen sonuç alınamayan dirençli hipertansiyon hastalarında başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Dirençli Hipertansiyonda Yenilikçi Yaklaşım

Dirençli hipertansiyon, en az dört farklı ilaç kombinasyonuyla kontrol edilebilen ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen hipertansiyon formudur. Yapılan çalışmalar, hastaların yaklaşık %13'ünde bu tip hipertansiyonun görüldüğünü göstermektedir. Bu hastalar için renal denervasyon tedavisi büyük bir umut kaynağıdır.

Renal Denervasyon Nasıl Çalışır?

Renal denervasyon yönteminde, kasıktan girilen bir kateter aracılığıyla böbrek damarları çevresindeki sempatik sinir ağları tahrip edilir. Bu işlem, hipertansiyonu tetikleyen renin hormonunun salgılanmasını engeller ve kan basıncını kontrol altına almayı amaçlar. Prof. Dr. Murat Sezer, bu yöntemin etkinliği hakkında şunları söylüyor: "Bu tedavi ile ilaç kullanımını azaltabilir ya da tamamen kesebiliriz."

Güvenilir ve Etkili Bir Tedavi

Renal denervasyon yöntemi, genellikle bir saat süren ve yan etki riski düşük bir prosedürdür. Prof. Dr. Sezer, bu tedavinin güvenilirliğini vurgulayarak hastaların işlem sonrası bir gün içinde taburcu edildiğini ve günlük yaşamlarına dönebildiklerini belirtiyor.

Renal Denervasyon Kimler İçin Uygun?

Prof. Dr. Murat Sezer, renal denervasyon yönteminin özellikle aşağıdaki gruplar için faydalı olduğunu belirtiyor: