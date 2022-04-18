Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin "kahramanları" hayat kurtarıyor

Trabzon'da, yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Servis ekipleri, ramazanda da büyük özveriyle hayat kurtarıyor.

SAĞLIK 18.04.2022, 16:10
Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin "kahramanları" hayat kurtarıyor

Trabzon Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak ve insanların hayatını kurtarabilmek için bazen sahur yapmadan oruç tutuyor bazen de ezan okunduktan saatler sonra oruç açıyor.

Vaka anonsu geldiği anda evden getirdikleri yiyeceklerle hazırladıkları iftar veya sahur sofrasını yarım bırakarak harekete geçen sağlıkçılar, ulaştıkları hastaları kentteki sağlık kuruluşlarına yetiştirdikten sonra yemeklerini yiyor.

Trabzon 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekip sorumlusu Eylem Bilgin,

Ramazanda da görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini ifade eden Bilgin, "İftarımızı açamadan vakalara çıkıyorduk. Sahurumuzu boş bulduğumuz vakitlerde yiyorduk. Aşırı bir yoğunluk vardı ve uykusuzluk, stres büyük problemlerdi." dedi.

Bilgin, koronavirüs sürecinde çok yoğun çalıştıklarına dikkati çekerek, "Hem uykusuzsunuz, stres altındasınız. Eve gittiğiniz zaman o yorgunluk, uykusuzluk, çocuklarımla ilgilenememem büyük bir stres kaynağıydı. Onlarla vakit geçirebiliyorduk ama etkili olmuyordu. O dönem çok büyük zorluklar yaşadık." diye konuştu.

Vakalara hızlı şekilde müdahale etmeleri gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Zamanla yarışıyoruz. İftar aklımıza gelmiyor açıkçası. Vaka anonsu verildikten sonra hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Ne zaman vakit bulabilirsek o vakitte iftarımızı yapıyoruz. Sağlık personeli olarak hedefimiz de amacımız da vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek." ifadelerini kullandı.

, 17 yıldır acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yaptığını, özellikle geçen yıl ramazanda hem Kovid-19 süreci hem de vaka yoğunluğu nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

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