Her yıl 1 milyonu aşkın kişi viral hepatitlere bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tüm dünyada viral hepatit olan 354 milyon insandan yaklaşık 300 milyonunun Hepatit B veya Hepatit C ile enfekte olduğunun farkında olmadığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, hepatitin çeşitli bulaşıcı virüslerin ve ajanların neden olduğu bir karaciğer iltihabı olduğu belirtildi.

Viral hepatite yol açan 5 ana virüsün hepsinin karaciğer hastalığına sebep olduğu, bulaşma yolları, hastalığın şiddeti, coğrafi dağılım ve korunma yollarının farklılık gösterdiği kaydedilen açıklamada dünyada her yıl yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Demirtürk, Hepatit B ve C'nin kronik hastalığa yol açan ve dünya çapında tahminen 354 milyon insanı enfekte eden en önemli iki etken olduğu belirtildi.

Demirtürk, Türkiye'de kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarının karaciğer nakillerinin en sık nedenini oluşturduğunu kaydederek, "Günümüz koşullarında, Hepatit B için etkin bir aşının varlığı, kronik Hepatit C enfeksiyonu için ise tam kür sağlayan etkin bir tedavinin varlığı bu hastalıkların kontrol altına alınabilmesi konusunda elimizi güçlendiren iki önemli silah. Ancak ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tüm dünyada viral hepatiti olan 354 milyon insandan neredeyse 300 milyonu Hepatit B veya Hepatit C ile enfekte olduğunun farkında değil. Yine her gün Hepatit B veya Hepatit C ile enfekte yaklaşık 3 bin kişi enfeksiyon veya komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde de çoğu henüz tanı almamış 3,5 milyon Hepatit B hastası, 750 bin Hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Takip altına alınması çok önemli"

Prof. Dr. Neşe Demirtürk, viral hepatitlere dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 28 Temmuz'un "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlendiğini aktardı.

Risk gruplarından başlayarak toplumun her kesimine testlerin yapılmasının enfekte bireylerin bulunması ve takip altına alınması için çok önemli olduğunun altını çizen Demirtürk, Türkiye'de 2016 yılında geri ödeme kapsamına alınan direkt etkili antiviral ilaçların kronik Hepatit C tedavisinde kullanıma girmesinin viral infeksiyonların tedavisinde bir devrim olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Demirtürk, bu ilaçlarla ortalama 8 haftalık ağızdan tedavi ile hastaların Hepatit C’den tamamen kurtulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üstelik önemli bir yan etkisi olmayan ve kullanımı da son derece kolay olan ilaçlar bunlar. Ülkemizde 2016 yılından bu yana yüzlerce kronik Hepatit C hastasında, bu tedavilerle tam kür sağlandı. Hem kendileri hastalığın olumsuz sonuçlarından kurtuldular hem de bulaştırıcılıkları ortadan kalktı. Kronik Hepatit C hastalarının saptanabilmesi bu nedenle çok önemli, risk gruplarındaki taramalarla hastalar bulunup tedavi edilebilirlerse kanser ve siroz olmaktan kolayca kurtulabiliyorlar. Viral hepatit eliminasyon hedeflerine ulaşabilmek için ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl, 2018-2023 yılları arasını hedefleyen 'Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı' yayınladı. Bu program çerçevesinde, toplumun viral hepatitlerin bulaş yolları ve korunma konularında bilgilendirilmesi, yüksek riskli grupların tanımlanması ve bu kişilerde viral hepatit taramalarının gerçekleştirilmesi, ülkemizdeki gerçek hasta sayısının belirlenmesi için sürveyansın etkin şekilde yapılması, hastaların tespiti sonrası tedavi için doğru yönlendirilmelerinin sağlanması amaçlanmakta. Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için konu ile ilgili tüm sağlık birimlerinin koordine çalışması büyük önem taşıyor."

Koronavirüsle ilişkili hastalıkların tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Demirtürk, "Bu süreçte diğer kronik hastalıklar gibi kronik viral hepatitler de varlığını sürdürüyor. Sadece pandemi odaklı yaşamaya başladığımızda tedaviye ihtiyacı olan diğer hastaların ihmal edilme olasılığı doğuyor. Unutmayalım, ilerleyen kronik viral hepatitler karaciğer kanserine yol açarak önemli bir ölüm nedeni olabilir." değerlendirmesini yaptı.