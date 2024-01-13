“Hemen Şimdi ! Kanser Olma Aşı Ol” projesi, önlenebilir tek kanser türü olan rahim ağzı kanseri ve HPV virüsünün neden olduğu diğer kanserleri önlemede aşı bilinci ve erken tanı farkındalığı oluşturma amacındadır.” diyerek Dr. Topçu, Dr. Özgör ve Dr. Türeli, şu bilgiyi veriyorlar:

“Küresel olarak her yıl 625.600 kadın ve 69.400 erkeğin HPV ile ilişkili kansere yakalandığı tahmin edilmektedir. HPV rahim ağzı kanseri, vulva, vajina kanserinin yanında penis, anüs, baş boyun kanserlerine de neden olmaktadır. Bu haliyle hastalık erkekleri de ilgilendirmektedir. Taşıyıcı anneden doğan çocuklarda doğum sırasında alınan HPV virüsü nedeniyle ağız ve boğazda kitleler oluşabilmektedir. Bu durum çocukların da risk altında olduğunu göstermektedir.

Rahim ağzı kanserinin yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada kadın ölümlerinde 4. ölüm nedeni olmasına dikkat çeken Dr. Topçu, Dr. Özgör ve Dr. Türeli, “Her yaştan kadının yaşamını etkileyen rahim ağzı kanseri aynı zamanda erkekleri de hayattan koparmakta olup önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Şimdi harekete geçmezsek, rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşanacak ölümlerin 2040 yılına kadar %50 artacağı öngörülmektedir. Türkiye'de ise her yıl 1245 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybetmektedir. (2020) Hem erkeklerde hem de kadınlarda taşıyıcılık oranı yüksektir. Kadınlarda düzenli yapılacak pub- smear testi ile taşıyıcılık belirlenebilirken ve erken tanı sağlanırken erkeklerde böyle bir test yoktur. Bu ürkütücü tablo sivil toplum örgütlerini ve biz doktorları harekete geçiriyor.” dediler.

Bu bağlamda oluşturulan “Hemen Şimdi! Kanser Olma Aşı Ol’ projesi ile ilgili Dr. Topçu, Dr. Özgör ve Dr. Türeli, “Kız ve erkek çocukların aşılanmasıyla hastalığın ortadan kalkacağı bilincini ve aşının ulusal aşı programına alınması için kamuoyu oluşturmayı ve erken tanı ile kanserin önlenebilirliği farkındalığını yaratmayı amaçlamaktadır” dediler.