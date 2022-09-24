HAVUZ VE DENİZ SONRASI ARTAN TEHLİKE: KOLESTEATOM

Kolesteatom nasıl oluşur ?

En sık oluşma şekli geçirilen kulak zarı ve/veya orta kulak iltihabı sonucu kulak zarının çökmesi ve içeriye doğru büyümeye devam ederek işitmeyi sağlayan kemikçikleri eritmesi ve kötü kokulu kulak akıntısı ile kendini gösterir.

Orta kulağı buruna bağlayan östaki borusu‘nun tam çalışmaması sonucu orta kulakta negatif basınç oluşur, bu basınca bağlı kulak zarı’nda çökme meydana gelir havuz ve deniz sonrası çökme yerlerinde enfeksiyon oluşmasına bağlı müzmin bir orta kulak iltihabî ortaya çıkar. Cepleşme oluşan bu çökmeler de meydana gelen enfeksiyonlar tedavi koleste hatun çoğunlukla edilmediği takdirde Kolesteatom kaçınılmaz son oluyor.Bir miktar ihmal ve geç kalma söz konusu olursa ciddi sağlık sorunları ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verebilir.

Kolesteatom nadiren de olsa doğuştan da meydana gelebilir. Bu tür durumlar sağlık taramalarında veya çocuğun işitme kaybı şikayeti olursa ortaya konulup tedavi edilebilir.

Sık geçirilen geçirilen orta kulak iltihapları ve tekrarlayan kulak iltihapları mutlaka uzman tarafından takip edilmelidir.Kolesteatom çoğunlukla deneyimli bir KBB uzmanı tarafından muayene esnasında tanınabilir. Bu yıkıcı ve harap edici enfeksiyon çevre dokularda herşeyi harap edebilir.

Kolesteatom Nasıl Tedavi Edilir ?



Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Kolesteatom ’un tek tedavisi ameliyattır.Tanı konur konmaz hemen ameliyat edilmelidir. Kolesteatom ilaç-Işın ve kemoterapi ile tedavi edilmez diye özellikle vurguladı.

Tanısı deneyimli Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından konur, tanı koymak için patolojiye ihtiyaç duyulmaz ancak ince kesitli kulak tomografi genellikle çekilmelidir. Kolesteatom un takibinden Özel bir MRI tekniği olan Diffüzyon MR ile yenileyip yenilemediği takip edilebilir. Tedavisi Kulak içinden Endokopik yöntemler ile tamamen temizlenebilir, ancak kulak arkası hücrelerine yayılmış ise kulak arkasından kesi yapılarak mikroskobik bakı altında yine total olarak temizlenir.

Erken tanı ve Erken tedavi çok çok önemlidir.

Kolesteatom Tedavi Edilmezse Ne Olur ?

Kolesteatom bir tümör gibi davranır, karşılaştığı tüm yapılara zarar verir, çekiç örs ve üzengi gibi işitmeyi sağlayan kemikleri eriterek işitme kaybına,

Denge organı yapılarını bozarak denge kaybına,

Yüz sinirini sararak yüz felcine,

Beyin zarına ulaşarak beyin zarı iltihabına (menenjit)

Beyin toplardamar tıkanıklığına, beyin Apsesine,

Kalıcı işitme ve denge kayıplarına neden olabilir.Bu riskler Kolesteatom'un büyüdüğü yere yakın hangi doku varsa orada hasar oluşarak ortaya çıkabilir.

Kolesteatom'dan Korunma İçin Ne Yapmak Gerekir?

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle belirtti;

Tekrarlayan kulak iltihaplanması olan kişiler bir uzman tarafından takip edilmelidir.

Uzun süren pis kokulu kulak akıntıları ciddi şekilde takip edilmelidir

Havuz ve deniz sonrası devam eden kulak akıntıları ihmal edilmemelidir.

Kulak zarı delik olanların uzman kontrolünde olması gerekir