Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere 16 ilde konuşlandırılan 17 helikopter ambulanstan biri, Samsun Hava Ambulans Merkezinde görev alıyor. Merkezdeki 2013 model helikopter ambulans ile Samsun'un yanı sıra Tokat, Amasya, Ordu ve Sinop'taki acil vakalara kısa sürede ulaşılıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan Samsun Hava Ambulans Merkezinde 3 doktor, 2 paramedik, 3 pilot ve 3 yer personeli görev yapıyor.

112 Komuta Kontrol Merkezinden gelen ihbarın ardından adeta zamanla yarışan hava ambulans ekibi, 4 ila 5 dakika içinde havalanarak vakalara müdahale etmek için yola çıkıyor. Ekip, hızla vaka adresine ulaşıyor. Olay yerinde doktorun müdahalesinin ardından hasta veya yaralıyı belirlenen hastaneye sevk eden ekip, Samsun Hava Ambulans Merkezine dönerek gün batımına kadar nöbetini sürdürüyor.