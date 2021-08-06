Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs genelkurmay başkanlığı corona korona salgın
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı
44 ilimizde çıkan 208 orman...
Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor
Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına...
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6...

Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı

Samsun Hava Ambulans Merkezinde konuşlandırılan ambulans helikopter, Kovid-19 salgını döneminde iki kat fazla havalandı.

Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere 16 ilde konuşlandırılan 17 helikopter ambulanstan biri, Samsun Hava Ambulans Merkezinde görev alıyor. Merkezdeki 2013 model helikopter ambulans ile Samsun'un yanı sıra Tokat, Amasya, Ordu ve Sinop'taki acil vakalara kısa sürede ulaşılıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan Samsun Hava Ambulans Merkezinde 3 doktor, 2 paramedik, 3 pilot ve 3 yer personeli görev yapıyor.

112 Komuta Kontrol Merkezinden gelen ihbarın ardından adeta zamanla yarışan hava ambulans ekibi, 4 ila 5 dakika içinde havalanarak vakalara müdahale etmek için yola çıkıyor. Ekip, hızla vaka adresine ulaşıyor. Olay yerinde doktorun müdahalesinin ardından hasta veya yaralıyı belirlenen hastaneye sevk eden ekip, Samsun Hava Ambulans Merkezine dönerek gün batımına kadar nöbetini sürdürüyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.