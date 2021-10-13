Hastaların pişmanlığına tanık olan doktorlardan 'aşı olun' çağrısı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Çağatay Onar, salgınla mücadele konusunda en önemli silahın aşı olduğunu söyledi.

Tarih boyunca yaşanan salgınların aşı sayesinde etkisini kaybetmeye başladığını belirten Onar, "Aşılanma ile salgın tarihinde kayıpların büyük ölçüde engellendiğini gördük. Kovid-19'da da seyir bu şekilde gidiyor. Aşılanma ile hastaların daha hafif semptomlarla hastalığı geçirdiğini veya hiç hastalık geçirmediğini görmekteyiz. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Onar, yoğun bakımda yatan hastaların yüksek oranda aşısız kişiler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aşı olmamanın ailesel, toplumsal ve bireysel etkileri var. İlk olarak aşılanmamış kişiler bireysel pişmanlık yaşıyor. Ailelerini ve toplumdaki diğer insanları da riske attıkları için ayrı bir vicdani sorumlulukları var. Aşılanmış olsa hastalığı hafif atlatabilecek kişilerin hayatını kaybetmesi, yakınları ve toplum için ciddi kayıplar oluyor. Aşısız olarak yoğun bakıma yatırdığımız hastaların istisnasız hepsi 'keşke aşı olsaydık' diyor."

"Lütfen Türk hekimlerine güvenin ve aşınızı olun"

Aynı hastanede görevli Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mutlu Mercan da aşının yoğun bakıma yatış oranlarını düşürdüğünü gördüklerini ifade etti.

Mercan, aşılanmanın artmasıyla sağlık çalışanlarının yükünün de azaldığını vurgulayarak, "Kovid-19 aşılanma oranı ne kadar yüksek olursa hastaneye gelen korona hastası o kadar az olacaktır. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının inme, hipertansiyon, şeker hastalarıyla daha fazla ilgilenmesine ve tanı alma konusunda erken tanı konulması sağlanacaktır. Yoğun bakımlara yatışı engellemek, hastanelerde yoğunlukları azaltabilmek adına aşının yararları tartışılmazdır." dedi.

Herkesin pişmanlık yaşamadan aşı olması gerektiğini vurgulayan Mercan, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre karşılaştırırsak yoğun bakımda yatan entübe hastaların düşük olduğunu görüyoruz. Hastalarım aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söylüyor. Nefes alamadığı, hava açlığı yaşadığı için bunu söylüyor. 'Keşke aşıyı yaptırsaydım da çocuğumla rahatça zaman geçirebilseydim' diyor. Bunu sadece hasta olarak düşünmeyelim, hasta yakınları da keşke babamı, annemi, kardeşimi zorlasaydım da aşı yaptırsaydık diyor. Lütfen Türk hekimlerine güvenin ve aşınızı olun."