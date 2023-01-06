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Hangi rahatsızlıkta hangi bitkiden yararlanılmalı?

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek, soğuk algınlığı, grip ve öksürükte tedaviyi desteklemek için kullanılan bitki çaylarının pek çok yararı bulunuyor.

SAĞLIK 06.01.2023, 11:02
Hangi rahatsızlıkta hangi bitkiden yararlanılmalı?

Soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya öneren uzmanlar, ebegümecinin içerisinde bulunan C vitamini ile güçlü bir antioksidan olduğunu belirtiyor. Boğaz için yatıştırıcı, kuru öksürük durumunda destek olabilecek, solunum sağlığının korunmasına yardımcı olan papatyanın, bağışıklığı destekleyici bir bitki olduğunu kaydeden uzmanlar, ıhlamurun ateşli durumlarda terlemeyi teşvik ettiğini, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı etkisine dikkat çekiyor.  

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, içerisinde bulunduğumuz kış aylarında sıklıkla tüketilen kış çayları ve hangi sağlık sorununa çözüm olabildiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Ekinezya soğuk algınlığı, grip ve nezleden koruyor

 

Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarından korunmak için bağışıklık sisteminin desteklenmesinin ilk akla gelen önlem olduğunu kaydeden Dr. Tuğba Kaman, “Kış hastalıkları için bağışıklığı güçlendiren, soğuk algınlığını tedavi etmeye yardımcı, vücudu toksinlerden arındıran, sindirimi kolaylaştıran, rahatlatıcı veya yatıştırıcı pek çok bitki doğada mevcuttur. Örneğin soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya ilk akla gelen bitkilerdendir. İçinde bulunan polisakarit, glikoprotein bileşenleri, flavonoitleri ve kafeik asit türevleri gibi bileşenlerin bağışıklık sistemi üzerinde rolü olduğu ve soğuk algınlığında koruyucu olduğu deneysel ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir.” dedi.  

Ebegümeci C vitamini içeriyor, meyan bitkisi göğsü yumuşatıyor

Ebegümecinin ise içinde bulunan bol C vitamini ile güçlü antioksidan bir bitki olup kış hastalıklarında destek alınabilecek iyi bir tercih olduğunu ifade eden Dr. Tuğba Kaman “Ebegümeci aynı zamanda göğsü yumuşatır, boğaz için faydalı, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliği olan, çiçeklerinden yapılan çayların ses kısıklığına iyi geldiği bilinen ve sindirime yardımcı bitkidir. Meyan bitkisi de bronşit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında göğüs yumuşatıcı ve ekspektoran olarak kullanılabilecek ve antiviral etkilerinden dolayı soğuk algınlığı ve gripte destek alınabilecek önemli bir tıbbi bitkidir.” dedi.

Papatya ve ıhlamurdan yararlanabilirsiniz…

“Boğazınız için yatıştırıcı, kuru öksürük durumunda size destek olabilecek, solunum sağlığının korunmasına yardımcı, bağışıklığı destekleyici bir başka bitki de papatyadır” diyen Dr. Tuğba Kaman, “Ihlamur çiçeklerinin ise vücudunuzun doğal savunmasına katkıda bulunduğu, sağlığın korunmasına yardımcı olduğu ve ateşli durumlarda terlemeyi teşvik ettiği, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı olduğu bilinmektedir.” dedi.  

Adaçayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bir başka tıbbi bitkinin ise adaçayı olduğunu ifade eden Dr. Tuğba Kaman, “Adaçayı infüzyonunun antiseptik ve antienflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısını hafiflettiği, ağız ve boğaz yaralarına iyi geldiği bilinir. Ayrıca içeriğindeki ursolik asit sayesinde sindirim sorunlarına ve aşırı terlemeye yardımcıdır.” dedi.

Tarçın enfeksiyonlarla savaşıyor

Dr. Tuğba Kaman, tarçın ve zencefilin de kışın favori bitkileri arasında yer aldığını belirterek “Tarçın güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve ayrıca yaygın enfeksiyonlara karşı savaşır. Tarçın gibi zencefil de bir kış çayı için iyi bir bitkidir. Sindirimi iyileştiren ve vücudu detoksifiye ettiği bilinen zencefil ayrıca soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiği için kışın favori bitkilerindendir.” diye konuştu.

Nane ve kekikten de faydalanılmalıdır

Nane ve kekiğin de önemli bitkiler arasında yer aldığını ifade eden Dr. Tuğba Kaman, “Nane çayı ise tıkalı sinüslere iyi gelmesi ve baş ağrılarını hafifletmesi ile bilinen içindeki mentolün öksürük ve boğaz tahrişini yatıştırmaya yardımcı, soğuk algınlığında destek alınabilecek bir bitkidir. Kekik, güçlü antioksidan özelliğe sahip, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürükleri hafiflettiği bilinen, antimikrobiyal etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında faydalanılabilecek bir bitkidir.” dedi.

#sağlık #bitki
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