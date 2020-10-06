35 yaşın üzerinde bir kadınsanız veya düzensiz bir regl döneminiz varsa - ve 6 aydır hamile kalmaya çalışıyorsanız ama başarılı olamıyorsanız - mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünün. Eşiniz de doktora görünmelidir. Büyük ihtimalle kısır olabilirsiniz. Hemen tedaviye başlamalısınız.

Peki hangi kısırlık tedavisi size uygun?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, bu konuda çiftlere önemli tavsiyelerde bulunuyor:

ERKEKLERDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Eğer bir erkekseniz, eşinizin hamile kalmasını zorlaştırabilecek bazı sebepler şunlardır:

- Düşük sperm sayısı

- Zayıf sperm hareketliliği

- Deforme olmuş yapıda sperm

- Sperm kanallarının kapalı olması

KADINLARDA EN ÖNEMLİ NEDENLER

Kadınların karşılaştığı en yaygın sorunlar şunlardır:

-Düzenli olarak yumurta bırakmayan yumurtalıklar

-Tıkalı fallop tüpleri

-Rahim boynundaki veya rahimdeki sorunlar

ZAMAN VE İZLEME

Bazen hamile kalmak istediğinizde zamanlama karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ilk sırada yer alır. Seks yapmak için en iyi günleri tahmin eden bir evde yumurtlama testini kullanmayı deneyebilirsiniz. Yumurtalıklarınız yumurta bırakmadan önce hormonlarda bir artış olduğunu fark eder. Testi birkaç gün içinde tekrar yapmanız gerekebilir.

YUMURTLAMA SORUNLARI

Normalde ‘yumurtlayamıyor’ yani yumurtalıklarınızdan yumurta salamıyorsanız, tıp size yardımcı olacaktır. Bu durumda en yaygın ilaç seçimi klomifendir. Bunu alan kadınların yaklaşık yarısı, genellikle üç döngü içinde hamile kalmaktadır. İkizlere (veya daha fazlasına) hamile kalma olasılığınızın daha yüksek olduğunu unutmayın çünkü bu, yumurtalıklarınızın bir seferde birden fazla yumurta salmasına neden olur.

ENJEKTE EDİLEBİLİR HORMONLAR

3 ila 6 ay klomifen aldıktan sonra yine de hamile kalmazsanız, doktorunuz yumurtlamanıza yardımcı olmak için doğurganlık hormonu iğneleri önerebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli ilaçlarınız vardır ve işe yaramaktadırlar.

TIKALI/KAPANMIŞ FALLOP TÜPLERİ İÇİN CERRAHİ UYGULAMA

Bazen yara izleri yumurtaların fallop tüplerinizden aşağı inmesini engeller. Endometriozis denen bir rahatsızlığınız varsa veya pelvik enfeksiyonu veya ameliyat geçirdiyseniz aynı durum olabilir. Doktorlar bu yara dokusunu ameliyatla çıkarmaya çalışabilir, bu da bebek sahibi olma olasılığınızı artırabilir.

RAHİM İÇİ TOHUMLAMA

Birçok doğurganlık problemini tedavi etmek için uygulanan popüler bir işlemdir. Doktorlar siz yumurtlarken spermi rahminize yerleştirir, ancak yumurtanın kendisine değil. Yumurtlamayı tetiklemek için ilaç almanız da gerekebilir.

TÜP BEBEK

Bu seçenek, diğer kısırlık tedavileri işe yaramadığında umut vermektedir. İşlem; bir laboratuvarda doğrudan yumurta ve spermi birleştirir. Doktorlar ise daha sonra büyüyen embriyoları rahminize yerleştirir. Gebelik oranları 43-44 yaş arası kadınlar için yüzde 10, 35 yaş altı kadınlar için yüzde 47.

ICSI NEDİR?

Doktorlar, spermi laboratuvarda doğrudan yumurtaya enjekte edebilir. ICSI (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu) adı verilen bu teknik, bir erkeğin sperm sayısı çok düşük olduğunda veya spermi iyi hareket etmediğinde yardımcı olmaktadır. Döllenen yumurta hazır olduğunda normal tüp bebek sürecinden geçirilir ve kadının rahmine yerleştirilir.

BLASTOKİST TRANSFERLİ TÜP BEBEK İŞLEMİ

Standart tüp bebek işleminde doktorlar embriyoları 2-8 hücreli aşamaya geldiklerinde rahminize aktarırlar. Ancak bu prosedürde embriyolar önce 5 gün büyür. Doktorlar buna blastokist adını vermektedir ve rahminize koymak için içlerinden en sağlıklı olanı veya ikisini seçerler. Bu durum, üçüz olma şansını ortadan kaldırır.