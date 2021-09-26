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Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı

Tekirdağ'da hamilelik sürecinde yeni tip koronavirüse yakalanan 34 yaşındaki Nuray Kıvılcım, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı

Malkara ilçesinde yaşayan gebe Kıvılcım'ın iki hafta önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kıvılcım, testi pozitif çıktıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 servisine alındıktan üç gün sonra bebeğini dünyaya getirdi.

Hastanede pandemi servisinde tedavisine devam edilen Kıvılcım, herkese aşı olması çağrısında bulundu.

Nuray Kıvılcım, , hastaneye yatınca Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu anladığını söyledi.

Salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini ifade eden Kıvılcım, "İlk önce boğazımda yanma, vücudumda titreme oldu, ateşim çıkmaya başladı. Ondan sonra hastaneye geldim, test yaptırdım. Diğer günde arayıp pozitif olduğumu söylediler. Hastaneye yattım. Kovid-19 olduğumun üçüncü günü çocuğumu dünyaya getirdim. İlk başta bebeğim benimle kaldı 2 gün. Sonra ben de hastaneden ayrıldım. 4 gün evde kaldıktan sonra durumum ağırlaşınca yine hastaneye yattım. Benim için çok zor bir süreçti." dedi.

Kıvılcım, insanın hastalığa yakalanınca rahat nefes almanın kıymetini daha iyi anladığını belirtti.

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