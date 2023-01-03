HAMİLELİK DÖNEMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA DİKKAT EDİN!

Gebeliğin öğrenildiği andan itibaren anne adayları pek çok bilgi duydukları için kafa karışıklığı yaşayabilirler. Birçok kadın bu dönemde hem etraflarından duydukları hem de kendi araştırmaları sonucunda öğrendikleri bilgilerle karşı karşıya kalır. Hamilelik sürecinde birçok bilgi paylaşımının olması son derece normaldir.

Gebelikte doğru bilinen yanlışları Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden, Op. Dr. Şefik Gökçe sizler için açıkladı.

Ortalama 40 hafta süren gebelik yolculuğunda anne adayları etraftan duydukları bilgiler doğrultusunda hareket edebilirler. Doğru olduğu düşünülen bilgiler ise çoğu zaman yanlış duyumlardan ibarettir. Kendiniz ve bebeğiniz için atacağınız en doğru adım bir uzman kontrolünde ilerlemek ve sadece hekiminizin söylediklerini dinlemek sürecinizi kolaylaştıracaktır.

Gebelikte Nelerden Kaçınmalı?

Hamilelik yolculuğunu sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyen anne adaylarının bazı hususlara dikkat etmesi son derece önemlidir. Bu konuda hamilelerin kaçınması gerekenleri Gebelikte anne adayının alkol ve sigara gibi sağlığı zararlı ürünlerden kesinlikle uzak durması gerekir. Bunlara ek olarak salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar da bakteri içerebilir, dolayısıyla bu gıdaların da tüketilmemesi önemlidir. Ayrıca dışarıda salata yemek de anne ve bebek için risk taşır. Özellikle sebzelerin iyi yıkanmadığı durumlar bakteri kaynaklı hastalıklara davetiye çıkarır.

Gebelikte Egzersiz Nasıl Olmalı?

Anne adayları gebelik dönemi boyunca günlük hayattaki normal aktivitelerine devam etmek isterler. Bu noktada ekstra yapılan egzersizlerin doğuma yardımcı olduğu bilinmektedir. Gebeliğin son aylarında yürüyüş yapmak ve merdiven çıkmak gibi konulara değinen Gökçe, ‘Hamilelikte anne adayının yavaş tempolu egzersizler yapması doğumun daha kolay gerçekleşmesine yardımcı olur. Ancak bu konuda hızlı ve tempolu egzersizler yapmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca merdiven çıkmak da gebelik ilk ve son 3 ayında risk yaratabilir. Hele ki düşük riski bulunuyorsa anne adayının 3 kattan daha yüksek binalara merdivenle çıkması sorun yaratabilir. Fakat düşük veya erken doğum ihtimali bulunmuyorsa merdiven inip çıkmanın bebeğe ciddi bir tesiri olmaz.’’ diyerek konuya açıklık getirdi.

Gebelikte Cinsellik Nasıl Olmalı?

Gebelik sürecinde olan anne adaylarının merak ettiği konulardan biri de cinselliktir. Sağlıklı gebe kadınlarda cinsel ilişki genellikle zararlı değildir. Düşük tehditi, plasentanın önde olması ve erken doğum tehditi söz konusu olduğunda cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Riskli hamileliklerde cinsel ilişki ise daha önceden düşük öyküsü olan veya erken doğum yapan kadınların hamileliğin ilk 2 ayında cinsel ilişkiye girmemesi önemlidir.

Hamileliğin Son Dönemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebeğinize kavuşmanıza az bir zaman kala hem kendiniz hem de çocuğunuz için dikkat etmeniz gereken hususların önemi artar. Bu noktada doğuma ortalama 3 ay kalması gebeliğin son zamanlarında olduğunuzu gösterir. Doğuma az bir zaman kala beslenme konusuna gerekli özeni göstermek gerekir. Bu dönemde anne adayının vitamin ve mineral bakımından zengin gıdaları tüketmesi önemlidir. Özellikle mevsime uygun meyve ve sebze tüketimi, gebeliğin son aylarında büyük önem kazanır. Yaşamın her anından önem arz eden su tüketimi gebelik döneminde daha fazla önem arz etmektedir. Günlük olarak yeterli miktarda su tüketmek anne adayının doğuma hazırlanmasına yardımcı olur. Ayrıca su, anne karnındaki bebeğin sağlığı için de önem teşkil eder.

Hamileliğin Son Aylarında Yapılmaması Gerekenler

Doğuma az bir zaman kala anne adayları günlük hayatlarında bazı değişikliklere giderler. Bu bağlamda gebeliğin son aylarında yapılmaması gerekenler, uyku esnasında karın üzerine yatmamaya özen gösterilmeli. Bunun yerine sol tarafa doğru uzanmak daha doğru bir tercihtir. Uykunun yanı sıra banyoda da dikkat edilmesi gerekenler bulunur. Duşta aşırı sıcak su kullanımı anne karnındaki bebeğin gelişimine zarar verir. Ayrıca gebelik sürecinde hamam, sauna ve kaplıca gibi aşırı sıcak yerlerden de kaçınmak önemlidir.