Hamileler için Kovid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi yapılacak

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, yaptığı açıklamada, Ankara Şehir Hastanesi olarak salgının ilk döneminden itibaren Kovid-19 geçiren tüm hamilelere hizmet verdiklerini anımsatarak, bu konuda güçlü tecrübeye sahip olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, dünyadaki çalışmaları da ele alarak Kovid-19 döneminde hamilelerin takiplerine yönelik rehberde aşılarla ilgili güncellemeyi yaptıklarını anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gebeler için olan Kovid-19 rehberimiz aslında pandeminin başında hazırlanmıştı fakat o zaman aşılar yaygın değildi ve dolayısıyla aşı konusunda çok fazla bilgi aktarımında bulunamamıştık. Fakat geldiğimiz noktada, bu sene aşılarla ilgili çok fazla veri birikti elimizde. Özellikle mRNA aşılarının ABD, İsrail ve dünya genelinde yaygın yapılması ve bu çalışmalara gebe grubunun da dahil edilmesi neticesinde artık elimizde 100 binli rakamlara varan gebeliğinde mRNA aşısı olmuş kişilerin verileri oluştu.

Bu veriler, gebelikten önce, gebeliğin ilk aylarında, gebelik esnasında ya da emzirme döneminde mRNA aşılarıyla aşılanan anne adaylarının enfeksiyon, düşük, erken doğum riski olmadığını, ayrıca bebeklerinde herhangi bir riske, anomaliye rastlanmadığını kanıtladı. Biz de bu verilere dayanarak Kovid-19 döneminde gebelik takip rehberini revize ettik. Tüm anne adaylarımıza, emziren annelerimize güvenle mRNA aşılarını olabileceklerini rehberde de belirttik."

mRNA aşılarının hamilelikte güvenli olduğuna ilişkin çalışma sonuçları yer alıyor

Prof. Dr. Tekin, rehberde aşı konusunda hangi bilgilerin yer aldığına ilişkin, "Rehberimizde tüm anne adayları, emziren anneler için gebe kalmadan önce dahi mRNA aşılarının güvenli olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor. Anne adaylarının aşı olmadıkları takdirde Kovid-19 geçirmeleri durumunda yoğun bakıma yatış, solunum sıkıntısı ve ölüm risklerinin artabileceği konusunda kanıta dayalı bilgiler de rehberde bulunuyor." dedi.

Hamileliğinde mRNA aşısı olan anne adaylarının hem göbek kordonu hem de anne sütünde antikorlara rastlandığına ilişkin İsrail ve ABD'de yapılan çalışma sonuçlarını anımsatarak, bu konuda bilgilendirmelerin de rehberde olduğunu dile getiren Tekin, "Anne adayları gebelikte aşılandıklarında yeni doğacak bebekleri için de bir koruyucu antikor aktarma şansına sahip olacaklar." ifadesini kullandı.