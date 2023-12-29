Günde 8-10 bardak su tüketmek kilo vermeye ve ödem atmaya destek sağlıyor

Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda su tüketilmesi büyük bir önem taşıyor. Özellikle, dirençli ve aşırı kilolardan kurtulmada da sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından biri olan su; doğru tüketim ile hem ödem atmaya hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu süreçte mutlaka 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, daha kolay doymak ve sindirimin kolaylaştırılmasını sağlamak için yemekten 10 dakika önce 1 bardak su içilmesini öneriyor.

“Doğru zamanda ve yeterli miktarda su tüketimi kilo vermeye yardımcı oluyor”

Vücudun yüzde 60-70’inin sudan oluştuğunu ve su içmenin kilo vermede büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, “Suyun insan vücudunda çok önemli işlevleri bulunuyor. Bunlardan başlıcalarını özetleyecek olursak; su biyolojik bir çözücüdür ve bu rolüyle vitaminlerin ve minerallerin hem vücutta taşınmasını hem de çözülmesini sağlar. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Derinin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde temel bir görev üstlenir. Böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır. Kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organın gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Ayrıca, suyu doğru zamanda tüketmek de büyük bir önem taşır. Örneğin, uyandıktan sonra 2 bardak su içmek iç organlarınızı harekete geçirir, banyoya girmeden önce 1 bardak su içmek ise kan şekerini dengeler. Bu nedenle doğru zamanda ve yeterli miktarda su tüketimine diyet sürecinde mutlaka dikkate etmek gerekiyor.

“Doğal kaynak ve doğal mineralli sular sadece susuzluğu gidermez, vücuda önemli katkılar sağlar”

Kilo vermenin yanı sıra vücudun ödem tutmaması ve sağlık sorunları yaşamamak için de su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aktepe, şöyle konuştu: “Ödem, özellikle kadınların sıkça yaşadığı bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor ve yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sabah kalktığınızda aynada şişmiş bir yüz, parmaklara yüzük takamamak, ayakkabının içine girmeyen ayaklar, ödemin başlıca belirtilerindedir. Bu nedenle, ödemden kurtulmak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra günlük 8-10 bardak su tüketmek gerekir. Ancak bu oran, vücut ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. Gün boyu içmeniz gereken su miktarını mevcut kiloyu 30 ile çarparak hesaplamak mümkün. Vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarını karşılarken ise, doğal kaynak ve doğal mineralli sular tercih edilmelidir. Bu sular, sadece susuzluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda vücuda önemli faydalar sağlar.”